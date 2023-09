Tourisme : échappée épicurienne en Corse du Nord

La Haute-Corse subjugue par ses paysages vertigineux, ces plages de sable blanc, un site hors norme. (© Shutterstock)

De plages sauvages en villages perchés, la Haute-Corse subjugue par ses paysages vertigineux, ses traditions séculaires et ses adresses de bon goût.

Le site est spectaculaire! D’abord la fière et imposante citadelle, avec pour horizon de hautes montagnes culminant à plus de 2000 mètres.

Puis, au fur et à mesure que l’on s’approche, Calvi se fait plus douce. Le quai Landry bat au rythme du port de plaisance et des terrasses. On s’engouffre dans les ruelles qui filent jusqu’à la basilique baroque Sainte-Marie-Majeure, et plus loin la citadelle, dont les murs abritent des boutiques artisanales. Les escaliers fatiguent les mollets mais la vue sur la baie mérite quelques efforts!

Septembre, le mois idéal

Passé l’été, la capitale de la Balagne retrouve son calme. Elle est le point de départ idéal pour explorer cette Corse du Nord moins touristique que celle du Sud, mais tout aussi épicurienne. Attention: la plupart des hôtels ferment leurs portes à la fin octobre pour ne rouvrir qu’en avril. Côté mer, on embarque sur un bateau de Tra Mare e Monti, afin d'explorer la réserve naturelle de Scandola, classée au patrimoine de l’Unesco.

Au milieu des falaises de roches rouges qui plongent dans les eaux, il n’est pas rare d’apercevoir un balbuzard pêcheur. Longtemps menacé, l’oiseau est désormais protégé. Une cinquantaine de couples cohabitent avec les cormorans huppés et les milans royaux.

Entre terre et mer

Si la sortie en mer est un passage obligé, la Corse est d’abord une montagne posée sur les flots. Longtemps,