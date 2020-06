Tourisme : des bons de 150 euros offerts aux vacanciers dans les Landes pour relancer le secteur

Le Comité départemental des Landes a débloqué une enveloppe de 600 000 euros pour offrir des bons vacances de 150 euros aux touristes qui viendront séjourner dans le département sur deux périodes précises de l'année. Il leur faudra pour cela s'inscrire sur le site « tourismelandes » et dépenser au minimum 250 euros en activité ou hébergement.

Le comité départemental des Landes a décidé de soutenir la relance du tourisme dans le département. Il a débloqué une enveloppe d'un million d'euros pour aider l'activité tourisme et thermalisme dans le contexte délicat de la crise sanitaire. Parmi les mesures prises, une opération permettant de distribuer aux touristes 3 000 bons vacances d'une valeur de 150 euros, rapporte Sud Ouest. « Le but est à la fois de doper la demande en donnant aux vacanciers un pouvoir d'achat supplémentaire, et de soutenir les activités touristiques, en incitant les touristes à dépenser plus pour passer leurs vacances dans les Landes », explique au quotidien régional Xavier Fortinon, président de l'assemblée départementale.

Dépenser au moins 250 euros

Les bons seront offerts aux vacanciers qui viendront séjourner dans les Landes à deux périodes considérées comme les plus creuses de la saison touristique. Ainsi, 2 000 bons sont accordés pour la période du 16 juin au 24 juillet et 1 000 autres du 22 août au 29 novembre. En revanche, il est indispensable de « réserver un hébergement d'un séjour minimum de deux nuits dans un hébergement classé ou labellisé, un restaurant et une activité (location de vélo, de surf, pratique d'un loisir) ou une visite (musée, parc, etc.) » précise Sud Ouest. La dépense minimale est fixée à 250 euros.

Premiers inscrits, premiers servis

Encore faut-il s'inscrire sur le site tourismelandes pour espérer obtenir un bon. C'est à la fin du séjour que l'argent sera envoyé par virement bancaire, sur présentation de justificatifs. La quantité de bons étant limitée, les premiers inscrits seront les premiers servis.

Le budget consacré à cette opération baptisée « Les Landissimes » est de 600 000 euros. Au total, 150 000 euros ont été consacrés à la communication pour informer les touristes dans le cadre de la dernière campagne « Les Landes t'attendent ».