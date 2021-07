Toulouse. Sa cave va être condamnée, son bailleur lui propose un box de remplacement situé à 4 km

Les caves d'un immeuble de Toulouse vont être condamnées pour raison de sécurité (illustration). (Pixabay / RoAll)

Les habitants d'un immeuble de Toulouse doivent vider leurs caves qui vont être condamnées pour raison de sécurité. Pour les remplacer, le bailleur a proposé à certains des boxes. Mais ces derniers sont situés à 4 km des appartements.

Des habitants d'un immeuble situé dans le quartier Empalot à Toulouse (Haute-Garonne) seront bientôt privés de leurs caves situées au sous-sol. Au mois de juin dernier, le bailleur, Toulouse Métropole Habitat, leur a demandé de les vider. Les locataires ont jusqu'au 31 juillet prochain pour le faire. Mais cette décision ne passe auprès de certains, rapporte La Dépêche du Mid, lundi.

« On suppose que c'est parce qu'il y a des vols, que c'est endroit mal entretenu », a ainsi expliqué un habitant ne comprenant pas pourquoi ces caves de 3 m2 vont être condamnées.

Des boxes situés à 4 km

D'après le quotidien régional, l'endroit est délabré, avec des objets abandonnés et une forte odeur urine. Toutefois, les caves sont encore utilisées par certains résidents. Face à cette situation, le bailleur a trouvé une solution et a proposé des boxes en remplacement. Problème : ces derniers se situent dans une résidence située... à 4 km de l'immeuble. Une décision contre laquelle s'insurge l'habitant interrogé par La Dépêche du Midi.

Celui-ci a reçu une lettre du bailleur pour lui annoncer cette nouvelle, mais d'après lui, il n'a jamais demandé un nouveau box. Du côté de Toulouse Métropole Habitat, on indique que « sur les 197 caves que compte cet immeuble, seulement 4 locataires ont souhaité bénéficier d'un espace, ailleurs ». Le bailleur explique aussi avoir contacté tous les locataires depuis plusieurs semaines et avoir décidé de fermer les caves pour cause de sécurité.