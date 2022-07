Toulouse : le maçon trouvé sur Le Bon Coin se fait verser 50 000 € d'acompte puis disparaît

L'ouvrier a demandé plusieurs acomptes pour commencer les travaux avant de disparaître dans la nature. (illustration) (Jackmac34 / Pixabay)

Un couple qui venait d'acheter une maison à Toulouse (Haute-Garonne) a été arnaqué par un maçon trouvé sur la plateforme Le Bon Coin. Après avoir fait ses devis et demandé un acompte, l'ouvrier a tout simplement disparu de la circulation. Le couple a perdu 50 000 € et envisage de porter plainte.

On ne le redira jamais assez : il faut toujours faire preuve d'une extrême vigilance quand on conclut des transactions via Le Bon Coin. Un couple ayant récemment acheté une maison à Toulouse (Haute-Garonne) pour 278 000 € en a malheureusement fait les frais, rapporte La Dépêche .

Un acompte de 30 % demandé par le maçon

Après l'achat, ce couple a cherché un maçon afin d'effectuer des travaux d'ampleur sur la bâtisse. Les deux Toulousains ont finalement trouvé leur bonheur en mars 2022 sur Le Bon Coin auprès d'un maçon bien moins cher que ses concurrents. « On m'a proposé plusieurs dizaines de milliers d'euros [ailleurs] , se souvient l'homme. Là, le devis était à 10 200 €. »

Pour instaurer la confiance, le maçon a communiqué au couple le contact d'anciens clients et d'entreprises avec lesquelles il avait travaillé. Après avoir fait tous les devis, l'ouvrier a estimé les travaux à 138 200 € et demandé un acompte de 30 % afin d'acheter les premiers matériaux.

Il se volatilise avec 50 000 €

À la suite du premier versement d'argent, le maçon n'est que rarement apparu sur le chantier, démarré en juin dernier. Problèmes personnels, accident de voiture… les excuses se sont multipliées jusqu'à mettre la puce à l'oreille du couple. Fin juin, l'ouvrier a pourtant demandé deux autres versements de 950 puis 8 000 €, que les deux Toulousains ont accepté de faire.

Le maçon a ensuite tout simplement disparu de la circulation. Le couple lui avait déjà versé près de 50 000 € d'acompte pour des travaux qui n'ont jamais vraiment commencé. Un courrier de mise en demeure a été envoyé, laissant à l'ouvrier huit jours pour se présenter à nouveau sur le chantier. Sans trop d'espoir, le couple envisage désormais de porter plainte.