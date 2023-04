Toujours plus de demande et loyers en hausse pour les petites surfaces

INFOGRAPHIES - La tension locative est plus forte que jamais et certaines hausses de loyer dépassent les 10% en un an, notamment dans les villes étudiantes.

L’ encadrement des loyers n’y fait rien, preuve que la pénurie locative s’aggrave, les études se succèdent pour montrer que la demande insatisfaite des locataires ne cesse de progresser et avec elle, les tarifs des locations. La dernière étude en date est signée de la plateforme d’investissement locatif Beanstock. Elle montre que dans les sept villes où l’enseigne est la plus active, la demande a bondi comme jamais. Une situation qui conduit à des hausses de loyers souvent très fortes, mais pas forcément comparables à l’explosion de la tension locative. En effet, certaines villes semblent déjà s’approcher du loyer maximum acceptable.

Entre augmentation du nombre de ménages (croissance démographique, séparation) et augmentation du nombre de locataires (un certain nombre des candidats à l’achat ne décrochent plus de financement des banques), la demande est particulièrement soutenue. Et face à cela l’offre de logements et même le nombre de propriétaires bailleurs a tendance à diminuer. Résultat: dans une ville comme Lille , Beanstock note que les demandes pour un studio de 20 m² ont plus que doublé entre 2021 et 2022. C’est aussi le cas à Rouen, Perpignan ou Nîmes.

Des loyers qui bondissent de 13%

Les loyers, de leur côté, ont bondi de 13% à Perpignan, de 12% à Nîmes et Nîmes ou de 10% à Lille et encore de 6% dans la capitale. C’est d’autant plus étonnant pour ces deux dernières villes qu’on y pratique l’encadrement des loyers et que ce chiffre devrait donc être plus faible. «Même si les loyers sont encadrés, les bailleurs comprennent de mieux en mieux comment jouer avec, estime Alexandre Fitussi, cofondateur de Beanstock. Il y a un usage assez systématique des compléments de loyer et sans doute pas mal d’abus, notamment du fait de particuliers qui gèrent en direct leurs locations.»

Il note cependant que dans une ville comme Rouen, malgré une demande sur les studios qui a quasiment triplé, les loyers n’ont progressé que de 3%. «Il y a certaines villes qui ont déjà beaucoup augmenté et où malgré la demande insatisfaite, il y a un plafond qui semble indépassable, explique-t-il. Mais à Paris, on en est visiblement encore très loin.» Ces rendements en hausse pourraient bien redorer l’attrait de l’ investissement locatif qui était en berne ces derniers mois entre propriétaires découragés par les critères environnementaux et difficultés à se financer.

«De notre côté, nous notons un appétit d’investissement comme nous en avons rarement vu, se félicite Alexandre Fitussi. Avec des dossiers bien ficelés les banques prêtent toujours, parfois même sans apport et l’immobilier offre de belles perspectives que l’on se situe dans une hypothèse d’inflation forte avec des loyers qui augmentent ou en inflation faible comme nous l’avons connu jusqu’ici.» L’argent ne coule, certes, plus à flot, mais les investisseurs savent qu’il faut désormais avoir une approche plus rigoureuse ce qui doit déboucher, à ses yeux, sur une approche plus professionnelle de l’investissement locatif.