Total signe un Befa de 130.000 m2 à La Défense pour une livraison en 2025

C'est d'ores et déjà la plus importante opération de l'année sur le secteur des bureaux en Île-de-France, et un signal fort de la confiance des investisseurs, des promoteurs et des utilisateurs dans l'immobilier tertiaire en cette période de grande incertitude liée à la pandémie du Covid-19. Une double tour à construire (the Link) d'une surface de 130.000 m2 dans le quartier d'affaires de La Défense, le preneur étant une des premières signatures françaises.

La signature a eu lieu le 14 mars 2020 entre la compagnie d'assurances Groupama -l'investisseur et propriétaire du terrain via sa filiale Groupama Immobilier- et la major pétrolière Total, le futur locataire à horizon 2025. The Link sera le futur siège social du groupe pétrolier avec un bail de 12 ans renouvelable. A un moment où la profonde récession économique prévue pour l'année 2020 fragilise un grand nombre d'entreprises, différant un certain nombre de projets de déménagements ou d'extensions immobilières de la part des utilisateurs, le lancement du gigantesque chantier de la tour the Link par le constructeur Vinci Construction France pour un montant d'environ 850 millions € apporte par contraste la preuve que les grands acteurs du secteur de l'immobilier tertiaire, loin de replier la voilure, profitent des circonstances actuelles pour faire avancer des projets très ambitieux. « Le maintien de ce projet dans la période inédite que nous connaissons constitue un choix fort de confiance en l'avenir », analyse Thierry Martel, directeur général du groupe Groupama. «The Link demeure, à ce jour, le projet le plus important jamais réalisé en valeur économique à Paris La Défense, estime pour sa part Éric Donnet, directeur général de Groupama Immobilier. Réalisée par trois acteurs français, cette tour, malgré le contexte de la crise sanitaire et économique, confirme à nouveau la forte attractivité économique de ce quartier d'affaires à l'international.»

C'est l'architecte Philippe Chiambaretta du cabinet PCA Stream qui conçoit cet ensemble de deux tours reliées par des passerelles végétalisées, l'une des deux destinée à devenir la plus haute tour de France à l'issue des travaux (228 mètres, et même 241 mètres si l'on ajoute la coiffe). The Link bénéficiera de la plus haute certification environnementale « HQE Exceptionnel », avec 25 % des besoins énergétiques nécessaires à son éclairage provenant de sa façade photovoltaïque.

A un moment où des doutes peuvent apparaître sur la capacité du secteur des bureaux franciliens à absorber les conséquences de la crise du Covid-19, et parmi elles en particulier le développement structurel du télé-travail qui risque de s'accélérer dans les années qui viennent, ce projet vient en quelque sorte « remettre les pendules à l'heure ». Il y a encore clairement un avenir pour les grands ensembles immobiliers du quartier d'affaires de La Défense (environ 3,7 millions de m2 de bureaux au total), comme le confirme l'architecte Philippe Chiambaretta lorsqu'on lui demande si cette nouvelle tour n'est pas à contre-courant de l'essor massif du télé-travail que l'on constate actuellement : «Absolument pas, répond-il sans hésitation. The Link, conçue comme une tour pédestre et en plein air, permettra à chaque salarié de Total de bénéficier à moins de 30 secondes à pied de son poste de travail d'une terrasse végétalisée. Cet ensemble deviendra également un élément catalyseur du nouveau visage du quartier de La Défense, loin de son image monofonctionnelle.» «Cette tour, avec son implantation dans le quartier Michelet, nous permet de retravailler les circulations et connexions avec la ville de Puteaux», complète Georges Siffredi, le successeur de Patrick Devedjian à la présidence du département des Hauts-de-Seine et de Paris La Défense.