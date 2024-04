Taxe ordures ménagères / elle augmente aussi-iStock-O Kemppainen.jpg

Le calcul de la TEOM

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou TEOM est annexée à la taxe foncière, dont le montant est lié à la valeur locative cadastrale des habitations. Autrement dit, la TEOM ne dépend pas de la quantité de déchets produits dans un foyer. Résultat, le contribuable paiera le même montant qu’il vive sur place à plein temps ou seulement quelques jours par an. Selon une enquête de l’UFC Que Choisir, publiée le 19 mars 2024, le montant de la TEOM a augmenté de 6% entre 2020 et 2022, passant ainsi de 118 à 125 euros par an.

LA REOM en fonction du nombre de déchets

Par ailleurs, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) indique que la TEOM a rapporté environ 8,6 milliards d'euros aux municipalités et intercommunalités françaises en 2023, contre 7,9 milliards en 2022, soit une augmentation de 8%. Au total, 58 millions de Français vivent dans une collectivité locale qui utilise la TEOM pour gérer les déchets. Dans d’autres communes, les ordures sont gérées avec la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), qui est cette fois-ci indexée sur la quantité d’ordures.

Des prix différents en fonction des communes

Le montant de la TEOM varie considérablement d’une commune à une autre. En effet, alors que les habitants de Brest vont payer 63 euros par an, ceux de Marseille paieront 217 euros la TEOM. Grâce à une carte interactive de l’UFC Que Choisir, nous pouvons analyser le montant de cette taxe ville par ville. À Paris par exemple, elle est de 215 euros dans le 1er arrondissement et de 97 euros à Rennes. Des prix qui n’ont fait qu’augmenter depuis ces dernières années, de notamment plus de 40% dans certaines communes comme Ivry-sur-Seine, Sevran ou encore Tremblay-en-France

Pourquoi cette augmentation ?

Comme la TEOM dépend de la taxe foncière et que les bases locatives cadastrales ont été revalorisées de 7,1% en 2023, le montant de la taxe a donc augmenté dans la même proportion. Mais certaines villes ont décidé d’augmenter le montant de la TEOM comme Aix-en-Provence (+ 32,1%), Vitrolles (+ 32,1%), Cholet (+27,3%) ou encore Istres (+27,3%). Une étude de l'Amorce (Association nationale des collectivités et des entreprises) révèle que la TEOM a augmenté en moyenne de 10% en 2023 et coûte désormais 140 en moyenne aux contribuables. Une augmentation en partie justifiée par les nouvelles méthodes de traitement qui doivent être en adéquation avec les objectifs environnementaux de la loi Agec, ou encore la hausse du prix de l’énergie et du carburant. Pour information, on estime qu’éliminer une tonne de déchets coûte 244 euros en 2022. Selon l’UFC Que Choisir, chaque habitant jette en moyenne 561 kg de déchets par année. Un chiffre qui connaît également une hausse de 20 kg par an.