Taxe foncière : voici la pénalité qui vous sera infligée si vous ne payez pas dans les temps

Le fisc applique une pénalité en cas de retard de paiement de la taxe foncière. (illustration) (Pixabay / moerschy)

Vous n'avez plus que quelques jours pour payer votre taxe foncière. La date limite est fixée au 15 octobre pour un paiement physique (chèque, espèce, virement) et au 20 octobre pour un paiement en ligne sur le site impots.gouv.fr. Alors que cet impôt augmente encore cette année pour tous les propriétaires, vous avez tout intérêt à payer dans les temps. Dans le cas contraire, vous risquez de payer un supplément non négligeable.

Une pénalité de 10 % de l'impôt dû

En effet, le fisc applique une pénalité de 10 % de l'impôt dû à tous les retardataires qui n'ont pas payé « dans les 45 jours suivant la date de mise en recouvrement » , peut-on lire sur le site de l'administration . Autrement dit, pour une taxe foncière de 1 000 euros, ce qui était quasiment le montant moyen pour une maison en 2023, le contribuable devra payer 100 euros de plus soit 1 100 euros. Il devra aussi prendre en charge des intérêts qui s'élèvent à 0,20% de l'impôt dû par mois, indique RMC Conso .

Un paiement partiel avant la date limite ne suffit pas. Il faut régler la totalité de la somme pour échapper à la sanction. « Si vous avez des difficultés financières, vous pouvez demander à l'administration fiscale un délai supplémentaire pour payer. Elle peut aussi vous accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de l'impôt et des pénalités qui vous sont appliquées » , précise l'administration.