Taxe foncière : 19 % des grandes villes vont augmenter leur taux en 2023

Attention, les habitants des communes qui ne vont pas augmenter leur taux vont tout de même voir le montant de leur impôt s'envoler. (nattanan23 / Pixabay)

Selon le président de l’Association des maires de France, 19 % des communes de plus de 40 000 habitants « vont augmenter leur taux de taxe foncière ». Cet impôt local constitue l'un des seuls leviers fiscaux encore à disposition des maires depuis la suppression de la taxe d'habitation.

Les propriétaires doivent s'y préparer : la taxe foncière va flamber en 2023. Elle devrait augmenter d'au moins 7,1% partout en France. La taxe foncière se calcule sur la base des valeurs locatives qui dépendent de l'ICPH, l'indice des prix à la consommation harmonisé (et non pas de l'inflation). Or, selon les prévisions de l'Insee, cet indice devrait grimper de plus de 7% en 2023.

Invité sur Radio J , mercredi 31 mai, le président de l’Association des maires de France (AMF), David Lisnard, a annoncé que « 19 % des communes [de plus de 40 000 habitants] vont augmenter leur taux de taxe foncière » . A l'inverse, « 81 % des communes ne vont pas l’augmenter » .

« Le prélèvement foncier va augmenter partout »

« Les besoins de recettes fiscales sont là, tout le monde le sait. Après la suppression de la taxe d'habitation, c'est la seule marge de manœuvre qu'il reste aux municipalités » , expliquait il y a quelques jours à Capital Christophe Demerson, le président de l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI).

Attention, les habitants des communes qui ne vont pas augmenter leur taux vont tout de même voir le montant de leur impôt s'envoler. « Le prélèvement foncier va augmenter partout parce qu'il est réajusté du montant de l'inflation, ça, c'est automatique » , prévient le président de l'AMF.