Taxe de séjour: l’île d’Oléron réclame 30 millions d’euros à Airbnb

DOCUMENT - Comme le prévoit la loi, les communes peuvent attaquer en justice les plateformes de location si elles n’ont pas collecté et déclaré la taxe de séjour pour les élus.

L’île d’Oléron contre Airbnb , suite. En mai dernier, Le Figaro relayait le bras de fer entre les deux parties. La Communauté de communes de l’île d’Oléron (8 communes) réclamait à la plateforme de locations touristiques plus de 400.000 euros car elle n’avait ni collecté ni versé l’intégralité de la taxe de séjour qu’elle aurait dû, entre 2020 et 2021. Une somme qu’Airbnb a accepté de payer, après plusieurs mois de tractations . Mais l’affaire n’en est pas restée là. Car les élus peuvent également attaquer la plateforme pour « défaut de déclaration ».

Dit autrement, même si Airbnb a complété ses versements, la plateforme peut encore être punie pour ne pas avoir collecté la taxe de séjour pour les communes de l’île d’Oléron, comme l’impose la loi . La sanction peut être beaucoup plus lourde que le simple remboursement de la taxe de séjour. « Le fait de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour, entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros », selon l’article L2333-34-1 du code général des collectivités territoriales . Dans le cas des communes d’Oléron, elles réclament près de 30 millions d’euros à Airbnb, répartis comme tel: 17 millions (2500 * 6825 séjours concernant 8 communes) pour l’année 2020 et près de 13 millions (2500 euros * 5066 séjours) pour l’année 2021. Sans compter 20.000 euros pour les frais d’avocat. Soit le maximum fixé par la loi.

C’est dans ce but que les élus charentais ont envoyé à la plateforme une assignation en justice que Le Figaro s’est procurée. Airbnb est citée à comparaître le 25 avril au Tribunal judiciaire de La Rochelle. « Le fait de ne pas payer la taxe de séjour a causé un important préjudice à la collectivité, qui n’a pas disposé des ressources utiles pour développer son offre touristique », dénonce Me Jonathan Bellaïche, l’avocat qui défend les élus d’Oléron et qui avait obtenu la condamnation d’Airbnb, reconnue coresponsable en cas de sous-location illégale .

Booking aussi dans le viseur

Contacté par Le Figaro , Airbnb affirme « avoir rectifié les erreurs dans les montants collectés » et « avoir compensé le montant de taxe de séjour impayé en 2021 ». « S’agissant de 2020, nous avons payé de bonne foi le montant réclamé par la municipalité. Cependant, nous le contestons devant les tribunaux car nous estimons qu’Airbnb n’était pas tenue de collecter la taxe de séjour «au forfait» qui était alors en vigueur à Oléron en 2020 », ajoute la plateforme qui a récemment annoncé avoir versé 148 millions d’euros de séjour aux communes françaises en 2022 (contre 93 millions en 2021). Les plateformes sont en effet tenues de verser les taxes de séjour uniquement aux communes qui ont instauré un système de collecte au «réel», confirme la Direction générale des finances publiques (page 61).

Airbnb n’est pas la seule dans le viseur des élus d’Oléron. Booking l’est également. La société a été condamnée, le 17 janvier 2023, par le Tribunal judiciaire de La Rochelle qui ordonne à la plateforme de communiquer les nuitées qu’elle a listées pour les années 2020 et 2021 (voir ci-dessous). Les plaignants pourront ainsi, comme pour Airbnb, calculer le montant dû, obtenir le remboursement puis réclamer une amende pour défaut de collecte. En attendant, si, un mois après la décision du tribunal, que Le Figaro s’est procurée, Booking ne s’est pas exécutée, la plateforme devra payer une astreinte de 50 euros par jour de retard.

» Découvrez nos ouvrages pratiques pour gérer au mieux vos biens immobiliers (location, vente, achat, SCI, viager, travaux…) ici .