Taux du Livret A et du LDDS bloqué: 5 placements alternatifs pour votre épargne

Les livrets réglementés sont souvent considérés comme une option sûre et stable pour placer votre argent. D’autres alternatives existent. ( crédit photo : Shutterstock )

Le 13 juillet dernier, Bruno Le Maire a annoncé que le taux d’intérêt du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) est maintenu à 3% pendant 18 mois. Pour votre épargne, il existe des solutions plus rémunératrices, comme le super livret, un compte à terme, des produits structurés... Toutefois, le risque associé à ces placements est plus important.

Sommaire:

Remplir son Livret A et son livret LDDS jusqu’au plafond

Remplir son Livret A et son livret LDDS jusqu’au plafond

Avant d’envisager des placements alternatifs, vous pouvez remplir votre Livret A et votre LDDS. Les deux ont des plafonds réglementaires: 22.950 euros pour le Livret A et 12.000 euros pour le LDDS. Ces livrets réglementés restent intéressants, même avec une rémunération plafonnée et un taux d’inflation élevé. En effet, les intérêts générés sont totalement défiscalisés. Quand vous avez atteint les plafonds ou souhaitez prendre plus de risques, 5 alternatives sont à considérer.

1. Ouvrir un super livret

Les établissements bancaires proposent des livrets dont ils fixent eux-mêmes le taux d’intérêt. Avec la hausse des taux observée depuis 1 an, le rendement de ces livrets redevient attractif. Ainsi, Boursorama porte à 2,5% la rémunération de son Livret Bourso + sans plafond de dépôt. Toutefois, pour ces super livrets, il existe généralement un plafond de dépôt. Le rendement mis en avant peut être limité dans le temps. En outre, les intérêts sont imposables et soumis aux prélèvements sociaux.

2. Faire un dépôt sur un compte à terme

Le compte à terme est un compte bloqué. Les fonds placés sont indisponibles pour une durée déterminée à l’avance, le plus souvent un an au minimum. En échange, la rémunération est garantie durant cette période. Il est possible de retirer les sommes déposées sous certaines conditions, mais cela implique généralement de renoncer à toute rémunération. Les intérêts sont soumis à l’imposition sur le revenu.

3. Ouvrir un Livret d’épargne populaire

Le LEP, ou Livret d’épargne populaire, est le seul livret d’épargne réglementée dont le taux de rémunération est indexé sur l’inflation. Au 1er août 2023, ce taux s’élevait à 6%. Le placement est réservé aux foyers les plus modestes. Pour en bénéficier, vous devez justifier d’un revenu fiscal de référence inférieur au plafond fixé par l’État. Pour l’année 2023, celui-ci s’élève à 21.393 euros pour une personne seule, 32.818 euros pour un couple, et 44.243 euros pour un couple avec deux enfants. Depuis le 1er octobre 2023, le plafond du LEP est relevé à 10.000 euros. Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

4. Alimenter votre assurance-vie

La remontée des taux d’intérêt rend les fonds en euros moins attractifs. Pour une rentabilité accrue, il est pertinent d’opter pour les unités de compte (UC) de votre contrat. Le capital est investi dans des supports variés (actions, obligations, immobilier…) pouvant s’avérer particulièrement rémunérateurs.

En parallèle, les fonds en euros peuvent être conservés: contrairement aux unités de compte, le capital placé est garanti. Par ailleurs, certains assureurs bonifient le taux de rémunération pour faire face à la désaffection des investisseurs. Ces derniers délaissent leurs contrats au profit de livrets d’épargne réglementée. La bonification peut être assortie de conditions, comme celle d’investir dans des unités de compte du contrat d’assurance-vie.

5. Se tourner vers les produits structurés

Les produits structurés sont des placements non cotés. Ils combinent plusieurs produits financiers (obligations, actions…). Ils peuvent être détenus sur un PEA , une assurance-vie ou un compte-titres . Le capital investi est restitué à l’investisseur au terme d’une période fixée dès le départ (entre 2 et 10 ans). Il s’agit d’une solution intéressante car le risque de perte en capital est limité. Toutefois, une sortie anticipée entraîne des pénalités.