Surfacturation : Engie condamné à rembourser plus de 1 000 euros à une centaine de locataires

Engie a été condamné par le tribunal de grande instance de Créteil à verser plus de 1 000 euros à une centaine de locataires du Val-de-Marne. (Pixabay / Magnascan)

Cela faisait trois ans qu'une centaine de locataires d'un immeuble de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) reprochaient à Engie des problèmes de surfacturation et de mauvaise identification des compteurs. Après une bataille « interminable », ils viennent d'obtenir gain de cause. Leur fournisseur a été condamné à leur verser plus de 1 000 euros chacun.

Le tribunal de grande instance de Créteil (Val-de-Marne) vient de donner raison à 132 locataires d'un immeuble de Champigny-sur-Marne. Depuis trois ans, ces derniers se battaient contre Engie, leur fournisseur de gaz. Ils dénonçaient des problèmes de surfacturation et de mauvaise identification des compteurs, rapporte Le Parisien mercredi 15 juin 2022.

Il y a quelques années, plusieurs locataires de cet immeuble ont en effet remarqué des irrégularités sur leurs factures. Certains n'étaient facturés que sur des estimations, d'autres sur les consommations d'anciens locataires ou recevaient les factures de leurs voisins… Un résident vivant seul s'est par exemple vu réclamer la consommation d’une famille de six personnes.

« Je recevais des factures dingues »

Une habitante de l'immeuble avait alors pris l'initiative de faire le tour des locataires pour examiner les compteurs et les factures. « Moi je n’allumais pas le chauffage justement pour vérifier tout ce qui me paraissait louche et je recevais des factures dingues » , a-t-elle expliqué au quotidien francilien. Les locataires avaient ensuite contacté Engie puis leur bailleur, IDF Habitat. Puis, ils ont entamé une démarche face au médiateur national de l’énergie. En vain. Ils avaient donc pris la décision de ne plus régler leurs factures.

Après trois ans de bataille « interminable », les locataires ont finalement obtenu gain de cause. Grâce à leur détermination et avec l'aide de la CLCV (consommation, logement et cadre de vie), Engie a été condamné à leur verser 1 125 euros chacun. Les plaignants ont également obtenu l'annulation des dernières factures et le remboursement de leur consommation d’eau chaude sanitaire pour laquelle ils avaient déjà versé des provisions entre janvier 2015 et septembre 2018.