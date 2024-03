Surendettement / comment l’éviter ?-iStock-Antonio_Diaz.jpg

Comment éviter le surendettement ?

On parle de surendettement lorsque les incidents de paiements se multiplient, qu’ils sont suivis de poursuites et que la personne concernée ne peut plus payer ses dettes. Pour éviter le surendettement, on recommande : d’épargner autant que possible ; de réduire les dépenses les moins indispensables ; de profiter des promotions ; de se tourner vers le seconde-main ; de revendre des vêtements, livres et autres objets non utilisés ; de vérifier que l’on bénéficie de toutes les aides/allocations auxquelles on peut prétendre ; de demander une augmentation de salaire (ou d’augmenter ses tarifs si on est à son compte) ; si possible, d’utiliser les assurances souscrites (perte d’emploi, ITT…) ; de négocier des délais supplémentaires/des aménagements avec les créanciers… Regrouper ses crédits peut être tentant mais c’est une solution à double tranchant. Si elle peut soulager dans l’immédiat, elle peut aussi augmenter l’endettement général. Connaissez-vous les points conseil budget (PCB) ? Ces structures proposent des conseils gratuits en matière de gestion budgétaire.

Que faire en cas de surendettement ?

En cas de surendettement, il est possible d’engager une procédure de traitement du surendettement. Proposée par la Banque de France, elle est gratuite. Pour engager cette procédure, différents critères sont à respecter. Il faut : être un particulier, de nationalité française/domicilié en France ; avoir des dettes (bancaires, de dépenses courantes, contractées auprès de créanciers établis en France…) ; ne pas s’être surendetté volontairement ; ne pas pouvoir faire face à son surendettement. Le dossier peut être constitué sur le site de la Banque de France ou en version papier. Il contient une déclaration de surendettement (Cerfa n°13594*02), diverses pièces justificatives et une lettre signée indiquant les raisons du surendettement et la demande de traitement de la situation. Après dépôt du dossier en ligne, auprès d’une succursale Banque de France ou à l’adresse suivante - Banque de France Surendettement, TSA 41217, 75035 Paris Cedex 01 - la personne ayant engagé la procédure est inscrite au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). S’en suivent, un passage devant la commission de surendettement et la prise de décision concernant la recevabilité du dossier.

Qu’est-ce que la stratégie nationale d’éducation financière ?

Depuis 2016, la France s’est dotée d’une stratégie nationale d’éducation économique, budgétaire et financière (EDUCFI). Elle repose sur cinq principes élaborés par l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) et adoptés par le G20. Dans notre pays, c’est la Banque de France qui met en œuvre cette stratégie. L’EDUCFI consiste en des actions de formation et d’information en lien avec la gestion du budget personnel ou familial, l’emploi des outils bancaires/d’assurance et la compréhension des notions économiques. L’éducation financière est définie par l’OCDE comme étant une « combinaison de conscience financière, de connaissance, d’habileté, d’attitudes et comportements nécessaires pour prendre les bonnes décisions financières et finalement arriver à un bien-être financier individuel [...] ».