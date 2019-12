Sur l'île Maurice, des hôteliers vendent des villas à plus de 12 millions d'euros

Le groupe One & Only, qui a construit 52 villas de luxe, met la barre très haut en termes de prix.

Le mariage entre immobilier de luxe et hôtellerie est consommé, les projets fourmillent. À l'île Maurice, Four Seasons a été un des pionniers et le groupe One & Only lui emboîte le pas. Après avoir racheté et rénové l'hôtel Saint Géran, où Jacques Chirac aimait séjourner, il construit 52 villas de luxe à la place de l'ancien golf 9 trous (livraison prévue en 2022). La villa témoin sera visible dans quelques jours, juste à temps pour la haute saison. Un programme de plus sur cette île où Azuri et Anahita, resorts conçus par de grandes familles sucrières, ont déjà su bien mêler hôtels et villas? Pas vraiment, car le groupe One & Only a mis la barre très haut en termes de prix: jusqu'à 13 millions de dollars (12,38 millions d'euros) pour des villas de 758 m² sur 3000 m² de terrain! Les plus petites unités (280 m² tout de même sur 1000 m² de terrain) sont en vente... 2,5 millions de dollars. Un pari car l'immobilier mauricien n'atteint habituellement pas ces sommets.

Il semble bien démarrer auprès d'acheteurs internationaux, sud-africains, américains et français qui connaissent la marque. «Nous avons vendu une douzaine de villas par bouche-à-oreille. Les plus chères sont parties les premières, parce qu'elles ont une vraie plage et sont en pleine propriété face à la mer», se réjouit Hugues Jannet, directeur des maisons privées du One & Only le Saint Géran. L'hôtelier louera ces unités quand leurs propriétaires ne les utiliseront pas. Et ces derniers parient sur la marque pour réaliser une plus-value.