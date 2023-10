Sur ce site inondable, plus de 8000 logements verront le jour dès 2024

L’ancien site industriel des Ardoines à Vitry-sur-Seine (94) va donner vie à un une ville mixte composée de logements, de bureaux, de commerces et de la future ligne de métro 15 sur un site inondable.

Comment un site inondable à près de 90 % peut donner vie à 8000 logements neufs, dont 900 livrés dès l’été 2024? C’est à cette épineuse question que l’aménageur Grand Paris Aménagement a tenté de répondre lors de la réhabilitation du site industriel des Ardoines à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne (94). C’est l’un des plus grands projets d’aménagement d’Île-de-France comprenant un collège, 5 écoles, des logements, des bureaux, des commerces et la future ligne 15 du Grand Paris Express. Le chantier compte deux zones à construire (ZAC), Gare Ardoines et Seine Gare Vitry, de 49 et 37 hectares, construites entre les voies ferrées du RER C et le méandre de la Seine. Budget total? Plus de 300 millions d’euros.

L’ensemble des rues créées seront hautes afin que les logements soient situés au-dessus des plus hautes montées des eaux connues, lors de la crue centennale de 1910 par exemple. « Le parvis de la gare du RER et les programmes immobiliers autour du parvis sont rehaussés de 5 mètres. Le jour où une crue centennale arrivera, le quartier sera inondé mais les habitants pourront rester sur site », explique Aurélien Jutel, directeur de projet de Grand Paris Aménagement. Aucun logement ne sera installé en rez-de-chaussée car c’est une zone inondable. Les emprises des immeubles au sol ne pourront pas excéder 50% de la surface de la parcelle, afin de permettre l’évacuation des eaux en cas de crue. Les logements seront proposés à prix maîtrisés, « un prix très modéré entre 4700 et 4800 euros le mètre carré, ce qui nous permet de vendre encore du logement à Vitry malgré la crise du logement », se réjouit Pierre Bell-Lloch, le maire de la ville.

Un quartier pensé face aux risques d’inondation

Quant aux réseaux électriques, ils seront enfouis dans la ZAC Gare Ardoines et placés en hauteur dans la ZAC Seine Gare Vitry où l’eau peut monter plus haut. « On ne doit pas aggraver les conditions de la crue. Donc on apporte une réponse technique en création du vide pour évacuer l’eau et une réponse humaine: que le maintien de la vie des habitants soit assuré », résume Charles Renaut, chef de projet sur la ZAC Gare Ardoines au sein de Grand Paris Aménagement. « Que les habitants soient en sécurité », ajoute le maire.

Les cadres hydrauliques, des sortes de bassins enterrés servant d’espace tampon, positionnés sous le pont qui traverse les voies ferrées, permettent de récupérer les eaux lors d’une crue. L’ensemble du quartier qui devrait être livré progressivement jusqu’en 2027 a donc été pensé face aux risques d’inondation. Alors que la ville n’est aujourd’hui pas faite pour faire face à des crues de grande ampleur, cet événement exceptionnel a été intégré dans la conception du projet. « On construit l’avenir de Vitry sur un morceau de territoire », conclut Stéphane Pourrier, l’architecte urbaniste.