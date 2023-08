Supermarchés : attention aux fausses promotions sur les produits « dates courtes »

Certains supermarchés n'appliquent pas les réductions promises sur les produits « dates courtes » grâce à une technique bien connue dans la grande distribution, dénonce le magazine 60 millions de consommateurs. (illustration) (Igorovsyannykov / Pixabay)

Les rayons anti-gaspi se multiplient dans les supermarchés. Proposant des produits « dates courtes », ils vous promettent de faire des économies grâce à des prix cassés. Mais le magazine 60 millions de consommateurs met en garde contre ces promotions qui sont parfois trompeuses.

Alors que l'inflation a dépassé les 5 % en France, les consommateurs sont à l'affût de promotions qui pourraient leur permettre de gagner un peu de pouvoir d'achat. Dans les supermarchés, on peut dénicher des produits alimentaires affichés à -80 ou 70 % dans des rayons anti-gaspillage. Ils ont tous un point commun : leur date limite de consommation (DLC) approche à grand pas. Pour ne pas avoir ce stock invendable sur les bras, les magasins préfèrent casser les prix. Mais le magazine 60 millions de consommateurs a repéré des pratiques trompeuses.

Il dénonce des « prix barrés, mais gonflés pour rendre une promotion plus alléchante. » Une pratique qui serait même « classique » dans la grande distribution. Il a notamment épinglé le magasin Auchan de Vélizy ( Yvelines). Selon les informations du magazine, le saucisson Le Batistou est vendu à 4,70 € en temps normal. Le même produit, au rayon anti-gaspillage, est affiché à 3,85 € alors qu'une étiquette annonce une réduction de 30 %. Le prix initial a en réalité été augmenté et est passé de 4,70 à de 5,50 € pour le produit « date courte ». Si la réduction avait été appliquée sur le bon prix de référence, les clients auraient dû acheter le produit 3,29 €. Certes, ils profitent d'une réduction mais pas de 30 % comme annoncé.

Les pratiques douteuses les plus courantes

Il est donc fortement conseillé de ne pas se contenter du rayon anti-gaspillage mais de chercher le produit dans les autres allées du supermarché pour comparer le prix référence. Une petite vérification qui peut permettre de déjouer les tours de passe-passe de la grande distribution.

Le magazine 60 millions de consommateurs s'était déjà penché sur ces pratiques qui dupent les consommateurs. Dans un précédent article , il avait étudié les variations de prix de 63 produits vendus chez Lidl, Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Intermarché et U Express (Système U). Dans la plupart des cas, la promotion annoncée avait effectivement bien été appliquée au passage en caisse. Mais, il avait repéré les tromperies les plus courantes par la grande distribution : des prix de référence gonflés, des produits absents des rayons, des promotions introuvables, des périodes de promotions non respectées et même des produits vendus plus cher qu'avant la promotion.