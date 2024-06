Suivez le quotidien du laveur de carreaux du plus haut gratte-ciel de Corée

Depuis près de 30 ans, cet homme lutte pour affronter son vertige alors qu’il travaille à 550 mètres du sol.

Depuis près de 30 ans, Seo Seung-ho nettoie les vitres du plus haut gratte-ciel de Séoul , le Lotte World Tower, dont la flèche trône à 550 mètres d’altitude. C’est un travail qu’il estime fiable et bien rémunéré, mais pour lequel il doit affronter sa plus grande peur: celle du vide. Chaque jour, à partir du 125e étage, ses collègues et lui montent dans une nacelle qui descend tout du long du cinquième immeuble le plus haut du monde, afin de maintenir étincelantes ses façades vitrées. «J’avais le vertige, donc je n’aurais jamais pensé faire ce métier» à la base, confie Seo Seung-ho. «Mais j’avais du mal à gagner ma vie et ce travail est relativement bien rémunéré par rapport à d’autres, alors j’ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancé» , ajoute-t-il.

Son équipe, composée de huit personnes (lui inclus), parvient à peine à donner un coup de propre complet, chaque année, à la tour qui compte 42.000 fenêtres. Leur principal défi est celui de la météo: la gondole est «fortement influencée par le vent» et «nous ne pouvons pas nettoyer tous les jours à cause du temps» , explique M. Seo. Une bourrasque a, par une fois, fait perdre l’équilibre aux laveurs de vitres harnachés à la nacelle. Une autre fois, ils ont dû attendre une heure, bloqués dans la gondole bringuebalée par des vents violents, jusqu’à ce que le temps se calme.

65 à 70 jours de travail par an

Ces conditions météorologiques, non seulement le vent mais aussi la pluie et la neige, font que «nous commençons généralement en avril et travaillons jusqu’à la fin du mois de septembre ou au début du mois d’octobre» , soit «environ 65 à 70 jours par an» seulement, développe Seo Seung-ho. Les nettoyeurs appliquent sur les vitres de la terre de diatomée, une poudre minérale naturelle. Un produit efficace, car elle polit le verre des fenêtres sans le rayer, et évite aux riverains en contrebas de se retrouver éclaboussés par de l’eau savonneuse. «C’est une excellente méthode, mais lorsque le vent souffle, les particules rugueuses piquent les yeux» , nuance M. Seo.

En plus de la météo, la «forme conique et élancée de la tour rend difficile la descente et le nettoyage» pour les laveurs, qui lui préfèrent «les bâtiments droits et carrés» . «Il arrive souvent que la cage soit poussée sur le côté et qu’elle se torde en descendant» , explique Seo Seung-Ho. Malgré tout, il estime que son travail est «très gratifiant» , notamment car il offre une «magnifique vue» sur Séoul. La Lotte World Tower abrite un centre commercial et accueille près de 50 millions de visiteurs par an. La terrasse d’observation de son 123e étage est devenue l’une des attractions les plus populaires de Corée du Sud. En nettoyant les vitres de cet étage, M. Seo se sent «fier» et a l’impression de «contribuer un peu» à montrer le meilleur de la ville aux visiteurs.