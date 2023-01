Suivez la transformation de cette école de village en six habitations

Dans ce petit village de Dordogne, l’école municipale était fermée depuis plusieurs années. À l’issue d’un gros chantier, elle accueille désormais six logements et participe à redynamiser la commune.

Le fait que le maire du village soit l’ancien instituteur n’est peut-être pas étranger à ce projet, mais il n’en est pas moins beau. Dans la petite commune de Saint-Michel-de-Villadeix ( Dordogne ), les 320 habitants n’étaient plus suffisants pour maintenir en activité l’école primaire. Lorsqu’elle a fermé ses portes en 2016, l’édile et la population locale ont voulu donner une nouvelle vie à ce bâtiment de pierre de taille avec sa toiture en ardoise remontant au 17e siècle. Cet ambitieux projet de rénovation visant à créer 6 logements a enthousiasmé les constructeurs du syndicat professionnel Pôle habitat FFB qui lui ont décerné une médaille d’or lors de leur récent Challenge de l’habitat innovant 2023.

C’est le constructeur et rénovateur Maisons Millot (Groupe Hexaôm) qui s’est chargé de la restructuration des 330 m² sur 3 niveaux d’habitation de cette bâtisse de 1780. Les défis techniques à relever ont, comme souvent, compliqué la donne et renchéri ce chantier d’un coût global de 835.000 euros, soit 2530 €/m² HT. Mais au vu de l’importance économique de la création de six nouveaux logements pour cette commune qui veut attirer de nouveaux habitants, le projet a bénéficié de 437.000 euros de subventions, ce qui rend le projet finançable par le village.

Un DPE classé B

D’un point de vue technique, la difficulté était de deux ordres. Il s’agissait tout d’abord de mettre l’accent sur les performances énergétiques puisque les logements affichent désormais un DPE classé B. Et ensuite, le chantier a révélé de gros problèmes de plancher qui ont dû être intégralement repris et remplacés. À l’issue des travaux, les salles d’école ont cédé leur place à 4 appartements de 60 m² et deux de 40 m². Des logements parfaitement fonctionnels, prévus pour répondre aux exigences de mixité sociale demandées par l’État, sans oublier de mettre en valeur le patrimoine en respectant au mieux les murs d’une école vieille de 250 ans.