Suivez l’audacieuse transformation d’un appartement de 80m² en maison de 200m²

A Saint-Malo, 400.000 euros de travaux ont permis de transfigurer un appartement sombre du centre-ville en lumineuse maison de ville.

C’est le rêve de bon nombre d’urbains se sentant à l’étroit dans leur appartement: le transformer en maison sans avoir à déménager... En fait, dans le cas de cette transformation primée d’une médaille d’argent par les constructeurs du Pôle Habitat FFB, les acheteurs disposaient déjà d’une maison en dehors de Saint-Malo mais rêvaient de revenir en centre-ville. Ils ont donc fait appel au constructeur malouin Design construction & associés qui avait justement déjà réalisé leur précédente habitation. C’est lui qui a dû assurer à ses clients que l’appartement à vendre qu’ils ont repéré dans le quartier des Bas-Sablons, leur permettrait bien de réaliser leur souhait le plus cher.

Le logement, situé en rez-de-chaussée d’un immeuble du 18e siècle en copropriété, avec 80 m² habitables plutôt sombre et en piètre état, ne payait pourtant pas de mine. Mais il renferme bel et bien un trésor: s’il est à vendre pour la somme rondelette de 500.000 euros, c’est qu’il s’accompagne d’un jardin hors copropriété de 339 m² avec deux petits bâtiments où l’on peut envisager de bâtir des mètres carrés supplémentaires. Les défis sont de taille, car il faut composer avec les copropriétaires voisins, avec l’Architecte des bâtiments de France (ABF), sans oublier le fait que le chantier, situé dans une cour intérieure est très difficilement accessible.

Défis et concertation

À coup de concertation et de dialogue, les obstacles seront progressivement levés après l’acquisition de l’appartement, en octobre 2018. Après une consultation en amont de l’ABF sur la faisabilité du projet, la première mouture du projet réalisée dès décembre 2018 est néanmoins retoquée en mars 2019, en estimant qu’il faut retravailler la volumétrie du projet, la teinte et la nature des matériaux. Le projet est retravaillé et offre toujours 200 m² habitable, mais la piscine extérieure disparaît au profit d’un jacuzzi intérieur. Le permis de construire est finalement accordé en septembre 2019 et les travaux peuvent démarrer dès le mois suivant.

Tous les travaux de terrassement doivent se réaliser en passant par ce qui constitue actuellement le salon de la maison. Pas moins de 130 m3 de gravats sont ainsi évacués par une petite benne mécanisée, ce qui représente 600 allers-retours! Seul le jacuzzi, trop volumineux, devra passer par les airs pour être acheminé vers sa destination finale par une grue. Une galerie complètement vitrée pour offrir une belle luminosité relie la partie existante et l’extension. Quant aux bâtiments du fond, ils laissent place à une structure en R+1 avec une ossature bois. Au passage, l’appartement d’origine est évidemment entièrement restauré et la façade arrière de l’immeuble est nettoyée de ses éléments parasites accumulés au fil des ans. Quant aux extensions, elles s’habillent désormais de matières nobles (couverture en zinc et ardoise naturelle).

Au final, le montant des travaux s’élève à 400.000 euros TTC, ce qui porte l’opération globale à 900.000 euros (avec l’achat de l’appartement). Avec un prix de l’immobilier ancien tournant autour de 6000 €/m² dans ce secteur, l’opération semble tout à fait rentable. Sans oublier le fait qu’elle offre des prestations hors normes pour le centre de Saint-Malo.