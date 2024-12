Succession : un homme lègue 10 millions d’euros à une commune juste parce qu’elle porte le même nom que lui

Célibataire et sans enfants, un homme a décidé de léguer à son décès quatre appartements parisiens, d'une valeur estimée à 10 millions d'euros, à la commune de Thiberville. (Hans / Pixabay)

Ancien ingénieur météorologue issu d'une famille de vignerons, Roger Thiberville est décédé le 23 août 2024, à 91 ans. Célibataire et sans enfants, il a décidé de léguer quatre appartements parisiens, d'une valeur estimée à 10 millions d'euros, à la commune de Thiberville (Eure). Comme le rapporte L'Eveil Normand , ce choix serait uniquement dû au fait que le nonagénaire et le village de près de 1 800 habitants partagent le même nom.

« On a reçu un coup de fil en mairie, en août dernier, d’un notaire, nous informant du legs de ce monsieur Thiberville , raconte Guy Paris, le maire de la commune. J’étais un peu surpris mais j’allais l’être encore davantage quand j’allais connaître l’estimation de ces biens. » Une estimation finalement fournie en novembre, qui a laissé l'édile bouche bée. Et pour cause, les 10 millions d'euros représentent cinq fois le budget annuel de la municipalité. Par ailleurs, le village étant une collectivité publique, il n'aura pas à payer de droits de succession.

Une stèle en hommage au donateur

La cagnotte léguée par Roger Thiberville servira tout d'abord à rembourser une dette bancaire de 407 037 euros, qui correspond à trois emprunts ayant respectivement permis de construire une école maternelle, d'acheter l’immeuble de La Poste et de rénover la toiture du groupe scolaire. « Elle pourrait aussi nous aider à mener à bien des projets tels un terrain de foot synthétique, une nouvelle caserne des pompiers, la rénovation du jardin public, l’installation d’une maison France services » , avance l'élu.

Enfin, une partie de la somme sera attribuée à la conception d'une stèle en hommage au généreux donateur, au cimetière du village. Un village dans lequel il ne se serait jamais rendu. Conformément à ses dernières volontés, c'est là que ses cendres seront déposées.