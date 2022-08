Stocks de gaz : la France dépasse les 90 % de remplissage pour l'hiver, selon l’AGSI

La France devrait parvenir à remplir ses stocks de gaz à 100 % pour l'hiver. Illustration (Pixabay / Magnascan)

Selon la plateforme européenne Aggregated Gas Storage Inventory, la France n'est pas loin de remplir son objectif de remplissage à 100 % des stocks de gaz pour l'hiver 2022. La volonté du gouvernement est d'éviter des pénuries d'énergie liées à la guerre en Ukraine.

La France avait rempli jeudi matin à 90,06 % ses stocks de gaz pour l'hiver, selon la plateforme européenne Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI). Le pays est donc sur la bonne route pour réaliser l'objectif du gouvernement d'atteindre 100 % avant novembre afin de faire face à de potentielles pénuries liées à la guerre en Ukraine. Dans le détail, les stocks de Teréga, l'un des deux gestionnaires du réseau de transport de gaz en France, étaient à 91,21% de leur capacité, quand ceux de Storengy, filiale d'Engie en étaient à 89,67%, selon le site de l'AGSI.

Gaz : la France dans une situation plus « favorable »

Le géant russe Gazprom a depuis le début de la guerre en Ukraine stoppé les livraisons de gaz à plusieurs pays européens et a drastiquement baissé en juin ses livraisons à l'Europe via le gazoduc Nord Stream. La France, qui se dit dans une situation plus « favorable » que ses voisins, compte sur des stocks de gaz remplis au maximum et sur un nouveau terminal méthanier dès l'an prochain pour faire face à d'autres potentielles baisses des approvisionnements.

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, avait indiqué plus tôt dans l'été que l'objectif du gouvernement était de remplir les stocks à 100 % « avant le 1er novembre » , alors que les opérateurs ont d'habitude pour obligation de remplir seulement ces réserves à 85 % à cette date.

Gaz : la menace Poutine

Le pays semble désormais largement en avance sur cet objectif stratégique. D'autant plus que « c'est sur la question du gaz russe que se jouera une partie de la croissance en Europe dans les mois qui viennent » et le risque de récession, a de son côté affirmé mercredi 24 août le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

« Tout va dépendre des décisions de Vladimir Poutine sur le gaz » , a-t-il indiqué sur France 5, « Si jamais il décide de couper le gaz pour l'UE et la zone euro, nous évaluons l'impact sur la croissance, pour la seule France, à un demi-point de PIB, et sans doute davantage pour d'autres économies plus dépendantes du gaz russe que nous » .