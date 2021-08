Stéphane Plaza quitte Paris pour s'installer en Bretagne

Le plus connu des agents immobiliers a choisi la Bretagne «pour le beau temps bien sûr!» mais aussi pour avoir plus d'«espace, de verdure, de calme et de sérénité».

Paris n'a décidément plus la cote. Même chez les célébrités. Stéphane Plaza, le plus connu des agents immobiliers, a annoncé le samedi 14 août qu'il voulait prendre ses distances avec la capitale. «C'est décidé, je quitte Paris», avait-il déclaré sur son compte Instagram (voir ci-dessous). Quelques mois à peine après avoir acquis un appartement pour lequel il avait engagé de gros travaux. Ce qui l'avait poussé à s'installer chez sa grande amie Karine Le Marchand, autre animatrice de M6.

L'animateur préféré des Français avait même invité ses followers à deviner sa future destination. Ses quelque 524.000 abonnés avaient le choix entre son Île-de-France natale - Stéphane Plaza est né à Suresnes (92) -, le Nord, la Bretagne, le sud ouest, le sud est, le Grand est ou le centre de la France. C'est finalement en Bretagne que l'animateur de 51 ans va poser ses valises. «Quitter Paris pour: la Bretagne», a ainsi dévoilé Stéphane Plaza ce lundi dans une story le mettant en scène entouré de cartons. Le départ semble donc très proche. Le présentateur de «Chasseur d'appart'» et «Maison à vendre» suit ainsi la tendance qui veut que la province, et notamment les villes moyennes, a de plus en plus la cote auprès des Parisiens.

Interrogé par Le Figaro Immobilier en juin dernier (voir le tweet ci-dessous), Stéphane Plaza avait confié vouloir vivre en ville «parce que, lorsqu'on vieillit, on a besoin de médicaments pour les maux de tête, on se tord la cheville, on tombe dans l'escalier». «Il faut qu'on puisse me soigner», confesse l'animateur âgé de 51 ans qui se dit «très maladroit». Sur son compte Instagram, Stéphane Plaza, comme beaucoup de Français après les différents confinements, reconnaît avoir besoin d'«espace», de «calme» et de «sérénité» pour aborder cette nouvelle saison. «La maison de mes rêves, c'est avec des gens que j'aime à l'intérieur. Peu importe les m², il faut de la lumière, un toit pour dormir et surtout que ce soit bien rangé», avait simplement répondu au Figaro celui qui est adepte du «home staging».

Direction donc la Bretagne pour retrouver de la «verdure». Une destination que l'animateur de 51 ans a également plébiscitée «pour le beau temps bien sûr». Et sans doute aussi pour les prix de l'immobilier. En moyenne, ils ne dépassent pas les 4000 euros le m². On est loin des 10.000 et quelques euros qu'il coûte à Paris. Reste à savoir pour quel département breton Stéphane Plaza optera. «Habiter dans une grande ville, ça reste cher», déplore l'animateur télé, qui voit les prix se stabiliser à Paris même s'il reconnaît qu'ils sont «moins chers qu'à Londres par exemple».