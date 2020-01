Stations de ski : Les prix des locations sont en forte augmentation cette année

Dans certaines stations de ski françaises, les tarifs des locations ont augmenté de 10 % par rapport à l'an dernier. Une situation qui s'explique notamment par la forte attractivité de ces lieux mondialement connus combinée à une offre qui reste, elle, stable.

Depuis trois ans, les prix des locations pour les séjours dans les stations de ski françaises ne cessent d'augmenter. Mais, entre 2019 et 2020, la hausse a été plus importante que d'habitude, allant jusqu'à 10 % voire 25 % pour certaines destinations, selon les informations de nos confrères d'Europe 1, ce mardi 21 janvier. Les grandes stations mais aussi les plus petites sont confrontées à ce phénomène.

Dans les Alpes, une semaine à 800 euros pour trois

« Par exemple, si on prend Paradis Ski, les prix ont augmenté de plus de 10 %. Au niveau du domaine des Trois Vallées, c'est 8 % de plus », a déclaré Michel Lechenault du groupe SeLoger au micro de la radio. Ainsi, cette année, il faudra débourser en moyenne 800 euros pour se payer un studio pour trois personnes dans les Alpes. « Comme ce sont des domaines qui sont mondialement connus, tout le monde veut faire du ski par exemple dans le domaine des Trois Vallées. Ce qui fait augmenter les prix, puisqu'il y a plus de demandes que d'offres », a encore indiqué le spécialiste.

D'autres stations de ski, plus éloignées des grands axes de circulation, connaissent aussi une explosion des tarifs des locations, comme à Briançon (Hautes-Alpes) où le prix de la location d'un studio a augmenté de 25 % par rapport à l'an dernier. A noter également que le prix d'achat d'un bien est également élevé. A Courchevel, station la plus chère selon SeLoger, un studio coûte en moyenne 10 299 euros le mètre carré, presque autant qu'à Paris dans l'ancien (10 403 euros du mètre carré).