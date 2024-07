Stationner sa voiture est toujours aussi cher, découvrez le prix dans votre ville

INFOGRAPHIES - En lançant son observatoire du stationnement, une plateforme spécialisée rappelle que le loyer des places de parkings les plus recherchées reste proche de celui d’un studio dans certaines villes moyennes.

Même si l’importance de la voiture individuelle tend à reculer dans les grands centres urbains, les parkings n’ont pas dit leur dernier mot. Les places de stationnement bien situées restent rares et donc chères. Dans les secteurs les plus recherchés de la région parisienne, il faut toujours compter près de 150 euros par mois pour stationner sa voiture, voire plus (173 euros à Neuilly-sur-Seine ) et autour de 100 euros dans bon nombre de grandes villes. C’est ce qui ressort de l’Observatoire du stationnement, lancé tout juste par Yespark, société spécialisée depuis 10 ans dans la location de places de stationnement longue durée. Sur son site, elle propose en temps réel les prix moyens affichés dans près de 700 communes avec un parc locatif de plus de 70.000 places (nous retranscrivons ici les données arrêtées au 17 juillet 2024).

«Clairement, la progression des prix est plus calme que dans les années 2010-2020 , note Baptiste Essig, chief marketing officer chez Yespark. À Paris, les tarifs ont tendance à se stabiliser mais en région parisienne où la place de la voiture est moins remise en cause et où l’on continue à construire, les prix continuent à grimper.» Pourtant, même si la dynamique est désormais moins forte à Paris, les places restent recherchées. En premier lieu, car la mairie compte bien faire disparaître encore 70.000 places de stationnement en surface sur la voie publique d’ici 2026. «Il y a un mouvement dont Paris est le maillot jaune mais qui se diffuse dans les grandes villes , souligne Baptiste Essig. Le stationnement devient payant, puis celui des motos, puis l’on augmente le montant des amendes avant de majorer le tarif des SUV.»

Nouveaux usages

Par ailleurs, si la place de la voiture individuelle commence à reculer, les parkings ont de nouveaux usages. Yespark note la montée en puissance de sa clientèle professionnelle, surtout avec les solutions d’autopartage qui se développe. Il faut aussi de plus en plus de places pour stationner des vélocargos et des bases de petite logistique urbaine. Sans oublier les VTC électriques qui nécessitent des stationnements avec bornes de recharge électriques, le réseau public étant souvent saturé. Pour les motos et les scooters, électriques ou non, la clientèle est en croissance partout où le stationnement des deux roues devient payant. «À terme, les vélos électriques pourraient s’intéresser à nous, ce sont des engins de plus en plus coûteux et il faut pouvoir les stationner près de chez soi» , précise Baptiste Essig.

En dehors de la région Île-de-France, Yespark note que le stationnement reste très coûteux dans des villes telles que Nice, Annecy, Marseille ou encore Aix-en-Provence . Mais ces villes chères sont aussi celles où les forfaits post-stationnement - nouveau nom politiquement correct pour désigner les amendes -, ont le plus augmenté. Ils peuvent notamment atteindre 60 euros à Lyon ou encore 35 euros à Grenoble, Strasbourg et Bordeaux où la majoration bondit à 85 euros si le délai de règlement initial est dépassé. Dans ces conditions, mieux vaut louer un parking... ou envisager de déménager dans les régions ci-dessous où le stationnement est le moins cher.