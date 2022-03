Squattée pendant deux ans, cette maison risque de s’effondrer

Des voisins alertent la mairie sur la dégradation de cette maison, ayant reçu des briques de la propriété sur leur propre toiture. Ils craignent pour la sécurité du quartier.

De l’eau qui coule, une façade bombée vers l’extérieur, un arbre qui dépasse d’une fenêtre du premier étage, cette maison menace de tomber en ruines, rapporte La Voix du Nord . Et pour cause, la propriété, située à Haubourdin, dans les Hauts-de-France, à quelques kilomètres de Lille (59), a été squattée pendant près de deux ans et ceux-ci l’ont laissée en piteux état. Cela fait seulement une semaine que les squatteurs ont quitté les lieux et la municipalité a muré les fenêtres et l’entrée du numéro 35 de la rue du Général-Dame afin d’empêcher un éventuel prochain squat .

Des voisins habitant dans une copropriété proche de la maison délabrée ont vu des briques de cette propriété tomber sur la toiture de leur propre logement. Craignant pour leur sécurité et pour celle du quartier, ils ont écrit à la mairie d’Haubourdin afin de faire part de leur inquiétude quant au risque d’effondrement de la maison voisine. « Quand j’ai acheté ici, le 35 était déjà squatté. Depuis le début du Covid, des familles occupaient les lieux. Elles avaient collé une note sur la fenêtre parlant d’un avocat et de leur droit à rester là, qu’elles ne pouvaient pas être expulsées. Elles sont restées et ont tout saccagé à l’intérieur », rapporte Pierre, l’un des voisins, à La Voix du Nord.

Trois maisons squattées dans le même secteur

Autre signe de dégradation: un liquide noir qui coule des fenêtres et de la porte d’entrée. Des champignons apparaissent sur les murs et des rats occuperaient le logement. Et pourtant, une expertise avait confirmé la solidité du bâtiment en 2014, alors que les locataires d’un immeuble rue du Général-Dame redoutaient déjà son effondrement étant donné la vétusté de la maison.

« Plusieurs familles ont squatté les lieux pendant un an ou deux. Une autre maison, de l’autre côté de la rue Gabriel-Péri, au numéro 20, a également été occupée. Et une autre encore est surveillée également par nos services. Ces trois demeures entrent dans une réflexion globale sur l’urbanisme à Haubourdin. Des réunions publiques sont organisées sur ce sujet avec les habitants », explique le maire, Pierre Béharelle.