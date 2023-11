Son locataire lui devait 15 000 euros de loyer, il obtient son expulsion juste avant la trêve hivernale

Un propriétaire a obtenu l'expulsion de son locataire qui ne payait plus le loyer depuis plus de deux ans. Illustration. (Pixabay / neshom)

Un propriétaire de Nice (Alpes-Maritimes) a fait expulser son locataire la veille du début de la trêve hivernale. Ce dernier ne lui aurait jamais versé de loyer depuis le rachat de l'appartement, en avril 2021.

Un huissier et un serrurier se sont rendus dans un appartement situé à Nice (Alpes-Maritimes) ce mardi 31 octobre, dans le but d'expulser le locataire avant le début de la trêve hivernale. Comme le rapporte Nice-Matin , le propriétaire accuse ce dernier de ne pas régler le loyer depuis avril 2021, date à laquelle il a acheté l'appartement que l'homme occupait déjà.

Après plusieurs tentatives de médiations et diverses procédures judiciaires, le bailleur a enfin obtenu l'intervention de la force publique. « Si personne ne faisait rien, il était tranquille jusqu'à mars 2024 » , souffle le propriétaire au quotidien.

15 000 euros de loyers impayés

Il entend désormais obtenir réparation et estime le préjudice subi à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un montant qui comprend les 15 000 euros de loyers impayés, les 10 000 euros de frais d'avocat et d'huissier, les 800 euros de la porte blindée qu'il a fait poser le jour de l'expulsion, et d'autres frais annexes. Mais les démarches pour récupérer cet argent s'annoncent elles aussi longues et difficiles.

La victime a aussi dû prendre en charge les frais de déménagement de son ancien locataire mais également, comme prévu par la loi, trouver une solution de stockage pour ses meubles et biens personnels, pour une durée de deux mois.