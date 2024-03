Son appartement déclaré inhabitable est squatté : le témoignage d'un propriétaire en plein cauchemar

Un propriétaire toulousain a investi 300 000 euros dans un appartement qu'il ne peut ni habiter, ni louer en raison d'un arrêté de péril imminent. (illustration) (PASJA1000 / PIXABAY)

Ce Toulousain n'en finit plus de dépenser de l'argent pour un appartement dans lequel il ne peut pas vivre. L'immeuble a en effet été déclaré inhabitable en 2020. La procédure est en cours et engendre de nombreux frais et cerise sur le gâteau, son appartement est squatté depuis le début de l'année comme il l'a raconté à La Dépêche du Midi .

Cet homme a acheté en 2016 ce logement de 70 m² située dans la rue Pharaon, pour 300 000 euros. Mais en novembre 2020, en raison de fissures détectées dans le bâtiment attenant, la mairie de Toulouse a pris un arrêté de péril imminent. Il a donc été contraint de quitter les lieux comme tous les habitants de son immeuble.

Il dépense 30 000 euros par an depuis 4 ans

Le malheureux propriétaire doit continuer de payer son crédit de 1 500 euros par mois. Avec les autres copropriétaires, il doit aussi payer les frais de mise en sécurité. « Entre le crédit de l’appartement, les frais de syndic, d’assurance et les frais de sécurisation de l’immeuble, j’ai déboursé 30 000 euros par an depuis 4 ans. Et je ne sais pas quand cela va s’arrêter » , déplore le Toulousain auprès du quotidien régional.

Le parcours judiciaire risque de s'éterniser. L'assurance effondrement de la copropriété a refusé de prendre en charge ce cas puisque le bâtiment ne s'est pas effondré... « On est partis pour 5 à 15 ans de procédure » , craint le propriétaire.

Comme si cela ne suffisait, depuis janvier 2024, des squatteurs se sont introduits dans l'immeuble. Le Toulousain a vu plusieurs personnes à la fenêtre de son logement. Et ne sait pas si lui pourra un jour le récupérer.