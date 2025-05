Arnaque : un faux conseiller bancaire vide le compte d'un journaliste après avoir obtenu ses données

Le journaliste a notamment publié un livre-enquête sur le sujet, qui lui aurait valu de nombreuses menaces. Illustration. (Foundry / Pixabay)

Les arnaques aux faux conseillers bancaires peuvent coûter très cher aux victimes. C’est ce qui est arrivé au journaliste sportif Thibaut Martinez-Delcayrou, dont le compte a été totalement vidé en décembre 2023. L’homme, qui s’est confié auprès de BFMTV ce vendredi 23 mai 2025, a raconté sa mésaventure et comment celle-ci l’a incité à enquêter sur le phénomène. Cela a abouti à la parution d’un livre-enquête sur le sujet, qui lui aurait valu de nombreuses menaces.

Un code reçu par SMS

Tout a commencé par un appel téléphonique provenant soi-disant de sa banque. La personne au bout du fil parvient rapidement à le mettre en confiance malgré sa méfiance. « On me rassure très vite en me donnant toutes mes informations confidentielles » , se souvient le journaliste. On l’informe alors de prétendus « virements suspects qu’il va falloir vite arrêter » . Pour ce faire, il est invité à transmettre un code de sa banque reçu le lendemain par SMS. La victime s’exécute, avant de comprendre que celui-ci servait en réalité à valider un achat.

Après avoir constaté qu’il venait d’être arnaqué et que son compte avait été pillé, Thibaut Martinez-Delcayrou s’est lancé dans des investigations pour connaître les méthodes des escrocs, notamment comment ils parvenaient à obtenir des informations personnelles. « C’est une arnaque qui me concerne sur le moment, mais qui a fait des ravages en France et fait plus d’un million de victimes » , explique-t-il.

Des personnes infiltrées dans les banques

L’homme s’est alors rapproché des forces de l’ordre, notamment de la brigade financière, et a consulté 2.500 documents, ce qui lui a permis de découvrir que les arnaqueurs bénéficiaient de la complicité de plusieurs personnes infiltrées dans les banques. « Quand on parle d’escrocs, et de sujets tabous, on reçoit des messages de personnes qui n’ont aucun intérêt à ce que, tout ce qui est dans ce livre se sache » , ajoute l’auteur de l’enquête.

Ce dernier aurait également constaté que la cible privilégiée des escrocs était « les moins de 35 ans » , qui représenteraient 72 % des victimes. Le journaliste a conclu en appelant l’État à mettre en place des mesures concrètes face à ce qu’il considère comme « la plus grosse escroquerie jamais perpétrée en France » .