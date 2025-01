Soldes d’hiver 2025 : ce qu’il faut savoir / iStock.com - SeventyFour

Soldes d’hiver : les dates

On vous a offert des cartes cadeaux à Noël ? Attendez le 8 janvier 2025 pour vous lancer dans un marathon shopping. C’est en effet la date retenue par une majorité de départements français pour donner le coup d’envoi des soldes d’hiver qui se termineront le 4 février 2025 presque partout en France. Quelques départements de métropole et territoires d’outre-mer ont choisi d’autres dates : ● Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse et Vosges : du 2 au 29 janvier 2025 ; ● Guadeloupe : du 4 au 31 janvier 2025 ; ● Île de la Réunion : du 6 septembre au 3 octobre 2025 ; ● Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du 3 au 30 mai 2025 ; ● Saint-Pierre-et-Miquelon : du 22 janvier au 18 février 2025.

Nos conseils pour des soldes réussis

Vous avez des besoins spécifiques ? Notez-les et créez des listes d’envies sur plusieurs sites Internet. Lorsque les soldes démarrent, vérifiez si les articles que vous avez sélectionnés sont en promotion. Vous pouvez aussi attendre la deuxième, la troisième voire la quatrième démarque pour profiter d’offres encore plus intéressantes, même si certains commerçants débutent les soldes avec des remises de 50 voire 70 %. Réfléchissez bien avant d’acheter. Avez-vous réellement besoin de ce vêtement ou de cet appareil ? L’offre est-elle si intéressante que cela ? S’il s’agit d’un appareil, le vôtre ne peut-il pas être réparé ? À l’heure de la lutte contre la surconsommation, il est important de n’acheter que ce dont on a vraiment besoin. Faites également preuve de prudence en ligne et n’achetez que sur des sites de confiance. Cela vous permettra d’éviter les arnaques. Enfin, attention aux frais de livraison dont le montant est parfois très élevé.

Bon à savoir

Les commerçants ont obligation de signaler les remises proposées par rapport à un prix de référence. Ce dernier correspond au prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant l’offre. Nous sommes tentés de nous fier aux avis des clients pour acheter tel ou tel produit. Cependant, en ligne, il existe de nombreux faux commentaires créés pour convaincre les consommateurs de cliquer sur « ajouter au panier ». Il faut donc se méfier.