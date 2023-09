Sofidy maintient les prix de part de ses SCPI et attaque ce nouveau cycle immobilier avec plus de 750M€ de cash disponible dans ses fonds!

Sofidy

Dans un contexte chahuté ces dernières semaines sur le marché de la pierre papier, qui a vu des annonces de baisse de prix de parts significatives pour certaines SCPI, en particulier de bureaux, nous vous confirmons le maintien du prix des parts de toutes les SCPI gérées par Sofidy.

Les récents travaux de valorisation immobilière menés à mi-année conjointement par des experts externes et par nos valorisateurs internes, traduisent une baisse des valeurs de nos portefeuilles immobiliers limitée à -2,56% à périmètre constant par rapport à fin 2022.

Parallèlement, les prix de souscription des parts de nos SCPI comparés aux valeurs de reconstitution restent contenus dans une fourchette resserrée comprise entre -1,6% et +5,7%.

Sur la base de ces travaux, Sofidy a donc décidé de maintenir le prix de part de toutes les SCPI de sa gamme inchangé.

A l'heure où l'immobilier a amorcé un changement de cycle brutal provoqué par la hausse rapide des taux d'intérêts, nous observons une baisse généralisée des valeurs immobilières mais également de fortes disparités dans l'ampleur de cette baisse selon les portefeuilles et sous-segments immobiliers considérés.

La situation se traduit sur certains sous-segments par des baisses plus prononcées (on pense par exemple aux bureaux de grande taille dans les secteurs périphériques de l'Ile de France, ou à la logistique dont les prix avaient fortement augmenté), et chez certains de nos confrères par des baisses sensibles de leurs prix de parts.

Nous constatons chez SOFIDY une relative bonne résilience de la valeur de nos patrimoines. Parmi les facteurs qui expliquent probablement en partie cette résilience nous notons :

• La très forte granularité de nos portefeuilles composés d'actifs de plus petite taille que la moyenne du secteur, leur permettant de fortement mutualiser les risques sur plus de 2 200 actifs et 3 500 locataires ;

• Une pondération en actifs de commerces supérieure à la moyenne du secteur (environ 50% des portefeuilles gérés par SOFIDY), classe d'actifs dont les valorisations ont augmenté de manière beaucoup moins excessive que d'autres dans le contexte de montée du e-commerce et de la période Covid de ces dernières années ;

• La qualité des emplacements de nos actifs combinée à des niveaux de loyers raisonnables à l'acquisition, cette prudence offrant aujourd'hui un bon « pricing power » (capacité d'accroître les loyers) dans un contexte d'inflation favorable à ce type d'actifs ;

• Notre politique de collecte maîtrisée et d'acquisition disciplinée qui nous a prémuni d'acheter des actifs excessivement valorisés en haut de cycle immobilier.

Sur la base des nouvelles valorisations à mi-année, le portefeuille immobilier global de vos SCPI affichent un taux de rendement brut de 6(1)..

Dans ce contexte, nous confirmons également les fourchettes prévisionnelles de distribution de nos SCPI de rendement pour 2023 comprises entre +4.38%* et +5.05%*.

Et l'avenir ?

Les fonds immobiliers gérés par SOFIDY entrent ainsi dans ce nouveau cycle immobilier forts d'une trésorerie cumulée disponible de plus de 768M€, leur offrant la capacité de réaliser des acquisitions de qualité à des prix très attractifs face à des vendeurs sous contrainte. Ce positionnement nous permet ainsi d'afficher des rendements en progression sur les dernières acquisitions, ce qui continuera à porter les performances* de nos SCPI dans le temps.

Les SCPI gérées par SOFIDY bénéficient en outre d'une structure financière solide caractérisée par un niveau d'endettement moyen peu élevé (l'endettement bancaire total rapporté à la valeur du patrimoine représente moins de 20 % à fin juin 2023), quasi intégralement (98,5 %) à taux fixe, avec un coût moyen actuel de 1,96 % et majoritairement amortissable, ce qui apporte une bonne visibilité sur le futur coût de la dette.

Notre discipline de mutualisation s'applique également à nos épargnants et investisseurs, ainsi qu'à nos différents canaux de distribution. Ainsi, plus de 53 500 clients individuels investis directement (hors assurance vie) dans nos fonds nous font confiance, nous travaillons avec plus de 25 compagnies d'assurance partenaires, de nombreux réseaux de banques privées et de nombreuses plateformes de distribution. Nos SCPI sont très peu exposées à de gros investisseurs institutionnels. Cela sécurise les financements et la trésorerie disponible de nos fonds, tout en renforçant la liquidité offerte aux porteurs de parts. Cette liquidité a été à nouveau assurée tout au long de l'été grâce à une collecte brute de 83 millions d'euros sur les mois de juillet et août.

