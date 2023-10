Sofica : gros plan sur une défiscalisation

Financer le cinéma et bénéficier d’une réduction d’impôt immédiate. (© Freepik)

Les contribuables cinéphiles peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt immédiate de 48%. Vous avez jusqu’à la mi-novembre pour vous décider à investir.

Fin mai, au Festival du film de Cannes, Justine Triet a reçu la Palme d’or pour Anatomie d’une chute.

La réalisatrice en profite pour accuser le gouvernement de casser «l’exception culturelle française», comprendre son système de financement.

Le coup de gueule relance le débat sur le financement du cinéma en France. Pour son film, dont le budget s’est élevé à 6,2 millions d’euros, Justine Triet a reçu 700.000 euros de la part des Sofica, les sociétés de financement du cinéma.

Des véhicules d’investissement privés distribués, chaque année depuis 1985, par les banques et les gestionnaires de patrimoine qui collectent l’argent des investisseurs, fans du septième art, pour financer les prochains films.

C’est l’État, via le CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée), qui limite le montant de la collecte: 73 millions pour 2024, répartis dans 13 Sofica (voir le tableau ci-dessous).

Et pour cause, ces produits sont très prisés des contribuables, car ils permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt immédiate pouvant aller jusqu’à 48% des investissements réalisés, dans la double limite de 25% du revenu net global et de 18.000 euros.

Soit une réduction d’impôt maximale de 8.640 euros par foyer fiscal, à condition de conserver les parts durant cinq ans.

Reste à