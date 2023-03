Sobriété énergétique : ces départements où la consommation d’électricité a le plus baissé cet hiver

Le lot est le département qui a enregistré la plus forte baisse de consommation d'électricité par rapport à 2020. (DavidReed / Pïxabay)

D’importantes disparités entre le nord et le sud de la France existent en termes d'effort sur la consommation d’électricité. C’est ce que révèlent les chiffres publiés par Enedis, mercredi 1er mars 2023.

Les ménages ont été appelés à la sobriété énergétique, notamment pour faire face aux tensions. Le gestionnaire d’électricité Enedis vient de publier mercredi 1er mars les chiffres de l’évolution de la consommation électrique des ménages entre le 15 octobre 2022 et le 5 février 2023, par rapport à 2020. Ils révèlent un pays quasi coupé en deux, rapporte France Bleu .

A la première place des départements dont la consommation électrique a le plus diminué cet hiver, le Lot. Il enregistre une baisse de 13,87% de la consommation électrique sur les quatre derniers mois, par rapport à 2020. Il est suivi des Landes, avec 13,57% et de l’Aude, avec 12,78%.

Les Ardennes en fin de classement

D’autres départements ont été bons élèves avec des baisses de plus de 12% : la Gironde, l’Hérault, les Bouches-du-Rhône, le Var ou encore le Vaucluse. Dans la moitié nord, un département fait exception : le Territoire de Belfort, qui a enregistré une baisse de 11,63%, soit la plus importante dans cette partie du pays.

La Loire-Atlantique, la Vendée ou encore la Nièvre ont également baissé leur consommation, de plus de 10%. Paris a été le plus économe en Ile-de-France, avec 9,97% de baisse. Dans les autres départements franciliens, les baisses sont allées de 6,65% en Essonne, à 8,33% dans les Hauts-de-Seine.

Du chauffage au gaz dans le Nord

Ailleurs en France, les baisses de consommation ont été plus faibles, avec -3,74% dans les Ardennes. Suivent la Moselle, 4,22%, l’Orne, 4,29%, le Pas-de-Calais, 4,44% et la Mayenne, avec 4,97% de baisse. Les chiffres concernant la Corse n’ont pas été dévoilés mais EDF indiquait en janvier 2023 que la consommation électrique avait baissé de 12% entre octobre et décembre 2022, précise Le Parisien .

Mais attention, ces disparités auraient une explication selon RTE, le gestionnaire du réseau de transport. De nombreux foyers seraient chauffés au gaz dans le Nord de la France et leurs efforts sur le chauffage ne seraient donc pas visibles dans les données fournies par Enedis. Dans le Sud, c’est le chauffage électrique qui primerait.