So Pop, l’immeuble de bureaux pensé comme un musée

A cheval sur Paris et Saint-Ouen, l’ancien siège de Citroën s’est mué en un immeuble de près de 32.000 m² sur 7 étages avec 4000 m² d’espaces végétalisés. Visite en avant-première.

Pour ses architectes, l’agence Lobjoy-Bouvier-Boisseau, il s’agissait de faire de cet immeuble un « bâtiment signal », l’un de ces totems très visible et facilement identifiable. Une ambition parfaitement en phase avec le propriétaire des lieux, l’opérateur immobilier Covivio qui comptait bien tirer le meilleur parti de ce site dont il est propriétaire depuis 2012 et qui est vu chaque jour par 1,2 million de véhicules qui le croisent sur le périphérique parisien. Encore fallait-il, pour espérer marquer les esprits, casser les codes du bureau traditionnel.

Les anciens locaux n’ayant pas pu être conservés en l’état (seule la structure du parking a été gardée) les architectes ont pu s’éloigner du traditionnel parallélépipède rectangle. Voici donc un bâtiment tout en rondeur s’élevant sur 7 étages avec un ruban blanc parcourant l’ensemble de la façade pour souligner ses formes et évoquer un paquebot. Mais puisque la réutilisation est à l’honneur, 10% du béton utilisé provient de granulat recyclé et la peinture est à 90% issue de déchets de peintures, grâce au recours à la start-up bordelaise Circouleur. Les concepteurs n’ont pas oublié pour autant de doper la surface utile au passage puisque les locaux qui ne comptaient que 20.000 m² auparavant en affichent désormais 32.000 m². Mais ce n’est pas pour autant que l’ensemble est particulièrement minéral puisqu’il s’agrémente de généreuses terrasses et d’espaces verts pour un total de 4000 m².

Mobilier dessiné pour l’immeuble

Si l’extérieur de cet immeuble baptisé So Pop peut évoquer un navire, l’ensemble a été pensé comme un musée. Partant du principe que les entreprises et les façons de travailler évoluent désormais à grande vitesse , les locaux ont été prévus comme une «boîte», un lieu ultra-ajustable où la programmation peut évoluer sans cesse comme un musée recevant des expos très diverses. Des références qui se matérialisent par une signalétique et une scénographie inspirée de cet univers du musée sans oublier un mobilier créé spécifiquement pour l’immeuble, le tout imaginé avec le designer Cocorico.

Une évolutivité que l’on retrouvera dans l’utilisation même des locaux et dans les services proposés. Des capteurs de présence installés sur place permettront aux locataires de mesurer en temps réel l’utilisation des différentes salles pour permettre des adaptations si nécessaire. L’endroit bénéficiera par ailleurs d’un vaste restaurant d’entreprise réversible en espaces de travail flexible en dehors des heures de restauration sans oublier un bar/cafétéria ouvert toute la journée et un service de conciergerie. Avec sa «rue intérieure», l’immeuble est desservi par deux halls monumentaux avec espaces de travail, de détente et de jeux sans oublier un espace bien-être et fitness de 400 m², situé au niveau -1 comme la restauration mais éclairé lui aussi par la lumière naturelle, en ayant creusé le rez-de-chaussée par endroits.

Restaurant coréen

Ancien voisin direct, la société Samsung va effectuer un court déménagement pour occuper 10.000 m² de ces locaux. Preuve de l’adaptabilité de la programmation, l’enseigne n’a eu aucun mal à obtenir la création d’un espace de restauration coréenne. Quant à ceux qui cherchent une décoration intérieure très colorée et flashy en référence au nom de l’immeuble (So Pop) et aux toiles d’ Andy Warhol ou de Roy Lichtenstein , ils resteront sur leur faim. Les sols comme les plafonds sont restés les plus neutres possibles afin de permettre à chaque locataire d’y apporter sa touche. Seul le mobilier créé pour les parties communes apporte pour l’instant ses notes colorées.