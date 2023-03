SNCF. Voici pourquoi les prix des billets de train devraient une nouvelle fois augmenter

Les prix devraient augmenter de 8 % en 2024 pour les TER et de 7,6 % pour les TGV et Intercités. (HPGRUESEN / Pixabay)

Une nouvelle hausse des prix des billets de train pourrait survenir, après une première augmentation début 2023. La faute à la majoration du prix des péages ferroviaires en 2024.

En janvier 2023, les prix des billets de train ont subi une hausse, notamment liée à l’augmentation des prix de l’énergie. Mais dans quelques mois, une nouvelle hausse des prix des billets pourrait avoir lieu, avec la majoration du prix des péages ferroviaires.

Une décision de SNCF Réseau, validée fin février par l’Autorité de régulation des transports (ART). La redevance va augmenter de 8 % en 2024 pour les TER et de 7,6 % pour les TGV et Intercités, rapporte Le Parisien . En 2025 et en 2026, la hausse devrait être de 4 % par année. Selon un administrateur de SNCF Voyageurs, les billets seront forcément impactés par la hausse du prix des péages puisque ces derniers représentent 40 % du prix d’un billet.

Une optimisation de l’offre étudiée

Pour les régions et donc les TER, maintenir les prix s’annonce compliqué. « Les recettes de billets ne couvrent que 29 % des coûts du service que nous payons. Nos finances sont déjà étranglées et l’État ne nous aide pas » , a assuré le vice-président aux transports des Hauts-de-France.

Si l’augmentation des tarifs reste une solution, une seconde option s’offre aux régions et à SNCF Voyageurs. Des économies pourraient être faites grâce à une « optimisation de l’offre » , soit une réduction du nombre d’allers-retours, tout en gardant les plus rentables. La décision reviendra à chaque collectivité.

Les péages les plus chers d’Europe

Mais pour un administrateur, les économies réalisées grâce à l’optimisation « ne suffiront sûrement pas à couvrir ces nouveaux frais » . D’autant que la hausse déjà mise en place cette année ne couvre pas l’augmentation des péages de 2024.

Ces péages représentent la principale source de financement de SNCF Réseau et même 70 % des investissements de maintenance des voies. En plus, la société tente de retrouver un équilibre financier dès 2024 après son engagement auprès de l’État et la reprise de 35 milliards d’euros de sa dette. Reste que c’est en France que les péages ferroviaires sont les plus chers en Europe.