SNCF : une hausse des prix de 5 % dès ce mardi, qui sera concerné ?

Les prix des billets SNCF augmentent de 5 % en 2023. Illustration (SKITTERPHOTO / PIXABAY)

La SNCF change sa grille tarifaire, ce mardi 10 janvier, en appliquant une hausse de 5 % en moyenne aux billets. Mais tous ne sont pas concernés. Les billets pro, ceux pris à la dernière minute ou sur des lignes très empruntées subiront cette augmentation.

C'est ce mardi 10 janvier que la SCNF applique une nouvelle grille tarifaire avec pour conséquence une augmentation moyenne du prix des billets de 5 %, rapporte Le Parisien . Après huit ans sans augmentation, la compagnie ferroviaire a dû s'y résoudre, compte tenu du surcoût énergétique engendré par les hausses apparues en 2022.

Pas de changement pour le low cost

Mais tous les billets et tous les voyageurs ne sont pas visés par ce bond tarifaire. Les tarifs minimums durant les « Connect Days », comme c'est le cas ce mardi avec des voyages à petit prix proposés entre le 11 et le 31 janvier, ne sont pas concernés. Les trajets en Ouigo non plus. Les billets des trains low cost de la SNCF restent inchangés. Les passagers titulaires de la carte Avantage sont aussi épargnés. Elle restera à 49 euros et les avantages qu'elle procure demeurent, au moins jusqu'en septembre 2023.

« Nous avons voulu donner une visibilité jusqu’à l’été » admet SNCF Voyageurs auprès de nos confrères. Mais si l'augmentation tarifaire de 5 % reste floue dans son ensemble, elle l'est moins pour les professionnels. Les billets « Business Première » subiront une augmentation de 5 %, de même que les tarifs de tous les abonnements pros (« Liberté », « Max Actif », « Max Actif + »…).

Les échanges et annulations évoluent

Pour les tarifs loisirs, les hausses seront appliquées en tenant compte du yield management, qui permet à la SNCF de faire évoluer ses tarifs selon la demande et la proximité de la date de départ. La réservation à la dernière minute est concernée par la hausse tarifaire, et ce, dès ce mardi. Les lignes les plus utilisées seront donc touchées.

Autre changement acté par la SNCF : les conditions d’échange et d’annulation de son billet. A compter du mois de février, le délai pour pouvoir changer son billet ou se le faire rembourser sera de sept jours avant le départ, contre trois actuellement. Les frais appliqués passeront de 15 à 19 euros.