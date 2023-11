Seulement trois logements neufs ont été vendus en Haute-Loire en un an

De juin à septembre, les ventes de logements neufs se sont effondrées de 30,6%. Zoom sur l’Auvergne où la situation est alarmante avec seulement 334 biens neufs vendus en 2023.

Le marché du neuf est touché de plein fouet par la crise. Les réservations de logements neufs ont chuté de près de 40% au troisième trimestre, sur un an. De juin à septembre, les ventes s’effondrent de 30,6%. Les territoires ruraux ne sont pas épargnés par cette baisse. La chute des ventes de logements neufs est particulièrement marquée en Auvergne. Dans cette région, seuls 334 logements neufs se sont vendus en 2023 contre 925 en 2022, soit une baisse drastique de 57% en l’espace d’un an.

La répartition par départements est alarmante, surtout en Haute-Loire: où trois biens neufs seulement ont été vendus (contre 39 l’an dernier), selon l’Observatoire évolutif de l’immobilier local (Œil) Auvergne, qui rassemble les statistiques des dix plus gros promoteurs nationaux et régionaux. Après avoir livré seulement deux chantiers en 2023 en Haute-Loire, le promoteur et constructeur Hugues Hortefeux confesse n’avoir encore aucun chantier programmé pour l’année 2024.

Dans le Cantal aussi, les chiffres sont catastrophiques: cinq logements neufs uniquement ont été vendus en 2023. Dans l’Allier, c’est légèrement mieux: 19. C’est le Puy-de-Dôme qui rafle la mise avec 307 ventes en un an. Il convient toutefois de nuancer ces données: seuls les programmes lancés par les 10 plus gros promoteurs sont comptabilisés et non les permis déposés par les particuliers. Mais, même en prenant du recul face à ces statistiques, les chiffres sont historiquement bas.

Les territoires ruraux plus touchés

« Pour lancer un programme immobilier, il faut que le promoteur ait vendu à l’avance 50 % des lots. Or aujourd’hui, les ménages n’empruntent plus en raison de la hausse des taux passés de 1 % à 4 % en moyenne. Par ailleurs, le dispositif Pinel qui dopait le secteur va s’arrêter. On ajoute une explosion des coûts des matières premières de 20 à 25 %… Tout cet ensemble fait que nous assistons à l’effondrement du neuf, particulièrement dans les territoires ruraux où les ménages sont souvent plus fragilisés par la crise et l’inflation », commente Cédric Serre, président d’Œil Auvergne, auprès du Parisien . Une analyse qui vaut pour l’ensemble du territoire.

Dès lors, comment expliquer ce recul plus marqué en Haute-Loire? Ce sont les primo accédants, qui comme leur nom l’indique, accèdent à la propriété pour la première fois, qui font vivre le secteur du BTP en Haute-Loire. Or, ce sont les plus impactés par la hausse des taux de crédit.