Selfridges mise sur la seconde main pour se relancer

Cette chaîne de grands magasins britannique investit dans différents domaines de l’économie circulaire.

Tout un symbole. La chaîne de grands magasins britannique Selfridges a annoncé vendredi qu’elle souhaitait que les différents domaines de l’économie circulaire - la seconde main, la location, la réparation et les produits recyclés - représentent 45 % de ses transactions d’ici à 2030. Si l’enseigne haut de gamme proposait déjà de l’occasion et de la location, il s’agit d’un radical changement d’échelle. Ce que résume le directeur général, Andrew Keith, en parlant de «réinventer la vente de détail et de créer un avenir plus durable» . Le groupe, qui possède 18 magasins dans le monde sous plusieurs enseignes, dont un magasin emblématique sur Oxford Street à Londres, s’engage également à n’avoir en stock en 2030 que des produits répondant à des normes environnementales et éthiques strictes.

Le développement de la seconde main est le phénomène marquant de ces dernières années en Europe et aux États-Unis, dans la mode, l’électronique, le meuble… Il répond à deux aspirations du moment: celui d’acheter à petit prix et celui de protéger l’environnement. Dans la mode en France, l’occasion pèse près d’un achat sur cinq lorsqu’il est réalisé en ligne, selon le bureau d’études Foxintelligence. Le succès de Vinted en témoigne. Le luxe est également concerné. Des sites se sont développés sur ce créneau comme Vestiaire collective et Monogram. Et les enseignes s’y sont mises. En France, les deux vaisseaux amiraux du boulevard Haussmann à Paris, les Galeries Lafayette et le Printemps, ont dédié de larges espaces à la seconde main. Un investissement qui leur a permis d’attirer une clientèle plus jeune.

La location et le recyclage sont en revanche moins avancés. Chez Selfridges, l’an passé, les ventes de seconde main ont grimpé de 240 %, et 28.000 articles ont été réparés, dont un tiers étaient des chaussures de sport.