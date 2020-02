Seine-et-Marne : Des distributeurs de billets attaqués grâce à la technique du « jackpotting »

Trois distributeurs de billets ont été attaqués ces deux dernières semaines en Seine-et-Marne, selon la technique du « jackpotting ». Cette méthode de piratage informatique sévit depuis quelques années en France.

Connaissez-vous la méthode du « jackpotting » ? Cette technique, qui s'apparente à du piratage informatique, a permis l'attaque de trois distributeurs de billets ces deux dernières semaines en Seine-et-Marne, rapporte Le Parisien, mardi 18 février. La police judiciaire est chargée de l'enquête afin de déterminer si ces incidents en série sont l'œuvre des mêmes malfaiteurs.

Le « jackpotting » sévit depuis plusieurs années en France et consiste à brancher sur un DAB des câbles informatiques reliés à un ordinateur externe. Celui-ci peut alors piloter l'unité centrale de l'automate et lui ordonner de délivrer des billets.

14 attaques depuis le 10 décembre

Trois distributeurs ont ainsi fait l'objet d'un piratage ces dernières semaines. Dans la nuit du 17 au 18 février dans une banque de Lagny-sur-Marne et le 5 février à Villeparisis, les voleurs sont repartis bredouilles. En revanche, des malfaiteurs sont parvenus à s'emparer de plusieurs dizaines de milliers d'euros lors de l'attaque d'un DAB à Saint-Pierre-lès-Nemours.

Le « jackpotting » aurait été utilisé pas moins de quatorze fois depuis le 10 décembre sur des distributeurs de la région parisienne, dans la Somme, dans la Charente, en Charente-Maritime et dans la Haute-Vienne, selon l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC). Mais cette technique, qui requiert de solides compétences techniques, échoue régulièrement. Toutefois, les voleurs ont réussi à repartir avec 95 000 et 22 000 euros lors de deux attaques.