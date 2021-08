Sécurité routière : les conducteurs en défaut d'assurance ont fait près de 30.000 victimes d'accidents en 2020

Ce chiffre est avancé par le Fonds de garantie des victimes.

(illustration) ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Près de 30.000 personnes ont été victimes d'un accident de la route causé par un conducteur en défaut d'assurance en 2020, selon les données du baromètre annuel du Fonds de garantie des victimes, relayées par franceinfo mercredi 4 août. Dans le détail, la structure dénombre 27.332 victimes, dont 7.984 victimes corporelles, et 128 décès à déplorer.

Conséquence des restrictions de déplacement décidées pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19, l'année 2020 fut moins accidentogène, avec une baisse du nombre total de victimes de 14,4% par rapport à 2019.

Plus de non-assurés sur les routes après le Covid?

"L'année 2020 est une vraie singularité", a décrit le directeur du Fonds de garantie des victimes, Philippe Roux, à l'antenne de franceinfo . Selon lui, les effets économiques de la crise du Covid-19 a poussé des personnes à renoncer à s'assurer : "La situation actuelle peut révéler prochainement une population qui n'aura pas forcément les moyens de s'assurer", met-il en garde.

Parmi les conducteurs non-assurés, 60 % d'entre eux ont moins de 35 ans, la même proportion a des revenus modestes, et 80 % sont des hommes. Quant à la localisation des accidents, les cinq départements les plus accidentogènes en matière de défaut d'assurancee sont la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, Paris et les Bouches-du-Rhône.

Plus globalement, le nombre de personnes tuées sur les routes de France métropolitaine en juin a baissé de 1% par rapport à juin 2019 avec 289 décès, selon les chiffres publiés lundi par la Sécurité routière. "Ce résultat est comparable à celui de juin 2019 (3 tués de moins) mais reste en légère baisse par rapport à la moyenne des mois de juin 2015-2019 (-3 %)", précise la Sécurité routière. Cette stabilité par rapport à juin 2019 s'explique par le retour à un trafic quasi similaire à celui d'avant la crise sanitaire observé par le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement).