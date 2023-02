Sécurité, retraites, vacances : les raisons qui poussent les Français à épargner

Avoir une épargne de sécurité est la première raison qui pousse les Français à réaliser un placement. Illustration. (Geralt / Pixabay)

Perial Asset Management vient de publier son baromètre de l'épargne immobilière qui permet d'en apprendre davantage sur les comportements des Français dans ce domaine. Pour les sondés, épargner, c'est prévoir. Pour les coups durs mais aussi pour la retraite.

Les Français conçoivent l'épargne comme une « sécurité dans un monde du risque » , nous apprend le baromètre de l'épargne immobilière menée par Viavoice pour Perial Asset Management. L'étude, relayée par Les Echos , permet d'en apprendre davantage sur le comportement des Français à l'égard de l'épargne.

Pour une écrasante majorité (96 %), épargner, c'est prévoir. L'épargne permet de constituer une réserve d'argent pour faire face aux coups durs. L'épargne de sécurité est ainsi la première raison pour faire un placement, elle est citée par 78 % des sondés. La deuxième motivation (53 %) est la volonté de financer un projet personnel comme l'achat d'une voiture, des vacances ou des travaux.

Financer sa retraite

Epargner, c'est aussi « indispensable à notre époque pour financer sa retraite » selon le baromètre. 49 % des sondés qui ont réalisé au moins un placement citent ainsi cette raison parmi leurs motivations. La proportion est plus forte chez les 50-64 ans (66 %) et chez les catégories CSP + (64 %). Ils sont 64 % à estimer « que le fait d'épargner dès aujourd'hui en vue de financer sa retraite ou de se constituer un complément de retraite est indispensable » .

La sécurité du placement est primordiale pour les épargnants en cette période de crise et d'inflation. 47 % des sondés cherchent le faible risque de perte et 41 % la possibilité de récupérer rapidement de la liquidité en cas de besoin. 26 % recherchent un placement qu'ils comprennent, 24 % regardent la fiscalité et 21 % le potentiel de performance.

Cette priorité à la sécurité se retrouve dans les placements des Français. 76 % des sondés détiennent un livret d'épargne et 38 % une assurance-vie en euros. Viennent ensuite l'assurance-vie en unités de compte (20 %), la Bourse (17 %) et l'investissement immobilier locatif (13 %). 6 % des sondés déclarent disposer de cryptomonnaies.