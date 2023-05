Sécheresse: sera-t-il impossible de profiter de sa piscine cet été?

Alors que de plus en plus de communes interdisent la vente ou la construction de piscines privées en raison de la sécheresse, la Fédération des professionnels de la piscine se veut rassurante.

La vente des piscines hors-sol est interdite dans les Pyrénées-Orientales (66) depuis le 10 mai, en raison de la sécheresse exceptionnelle qui sévit dans le département. Cette décision est prise « de manière à éviter d’avoir des gens qui achètent des piscines et qui ensuite auraient la tentation de les remplir alors même qu’on interdit ce remplissage », avait expliqué le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, au micro de RTL. En mars déjà, une commune située près de Perpignan, Elne, a interdit la construction de piscine . Dès lors, dès qu’une commune interdira de vendre des piscines ou d’en construire, les propriétaires seront-ils forcément condamnés à reporter leur projet, en espérant que l’année suivante ne soit pas impactée par la sécheresse ?

« Malgré l’interdiction de vendre des piscines dans les Pyrénées-Orientales, les propriétaires peuvent quand même demander un devis. La construction de la piscine ne débutera qu’à l’automne. L’arrêté ne pénalise donc pas la construction des piscines », rassure le Président de la Fédération des professionnels de la piscine (FPP), Stéphane Figueroa. Les restrictions ne prennent effet que jusqu’au 13 juin pour le moment, les barrières devraient donc être levées à l’automne. De plus, « à ce jour, les piscines qui ont déjà reçu les autorisations de travaux peuvent être remplies », rappelle-t-il.

Les piscines pompent 0,15% de l’eau nationale

Cette mesure demeure toutefois incomprise des professionnels de la piscine. Le parc des piscines familiales n’utilise que 0,15 % à peine de l’eau employée en France, affirme la Fédération. « Interdire la vente des piscines hors-sol ne va donc pas régler le problème de l’eau . Ne nous trompons pas de combat. On ne veut pas être les boucs émissaires », assène-t-il. « L es piscines déjà implantées consomment 0,13% de l’eau nationale et les nouveaux bassins 0,002% », précise Joëlle Pulinx, déléguée générale de la FPP. La consommation d’eau annuelle d’une piscine serait de 15 mètres cubes. Un pourcentage faible donc au regard de la perte d’eau en cas de fuite goutte à goutte sur un robinet, qui serait de 4 litres par heure, soit 35 mètres cubes par an. Une famille de 4 personnes consommerait en moyenne 150 mètres cubes d’eau par an.

La FPP tient à rappeler que la piscine basse consommation est déjà une réalité en France. L’utilisation de l’eau pour les piscines a été réduite de 45% en 25 ans. « Les piscines construites aujourd’hui sont souvent plus petites et ne sont pas dotées de plongeoirs pour la plupart contrairement à avant. Les particuliers recherchent des piscines ludiques, et pas des bassins de natation à l’inverse des années 80/90 », explique Stéphane Figueroa. Une piscine mesurait ainsi en moyenne 72 m² dans les années 80 contre 29 à 30 m² aujourd’hui.

Pour diminuer encore plus la consommation d’eau des piscines, la FPP conseille aux particuliers de ne pas vider sa piscine chaque année, installer une couverture, une bâche à bulle ou un abri pour limiter le phénomène d’évaporation de l’eau et une poche filtrante .