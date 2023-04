Se préoccuper du compost sera bientôt obligatoire, même en appartement

Le tri des déchets biodégradables sera obligatoire dès le 1er janvier 2024. Comment faire quand on réside dans un appartement et que l’on n’a pas de jardin pour installer un bac à compost?

Le tri des déchets biodégradables, ce n’est pas réservé qu’aux propriétaires d’une maison avec jardin. Même ceux qui résident en appartement vont devoir s’y mettre. À partir du 1er janvier 2024, chaque ménage devra se doter d’un bac à compost, d’après la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Épluchures de légumes, coquilles d’œufs, marc de café, sachets de thé... tous ces déchets y passent sauf les déchets de viande et les laitages. Mais comment faire quand on réside dans de petits espaces exigus sans jardin?

« L’État accompagne les collectivités pour qu’elles proposent à tous les Français une solution de tri des déchets alimentaires », assure le ministère de la Transition écologique sur son site. Ce sera donc sur les collectivités que reposera la responsabilité du tri des déchets organiques. À Besançon, dans le Doubs (25), par exemple, des chalets de compostage sont déjà ouverts en continu dans plusieurs quartiers. À Alençon (61), on retrouve une cinquantaine d’aires de compostages, comme le précise France 3 régions . Près de Nantes encore, à La Chapelle-sur-Erdre, une plateforme de traitement de déchets a été installée. Les habitants subissent toutefois des nuisances olfactives depuis sa mise en place.

Des sanctions en cas de non-respect du dispositif

Les copropriétés qui le souhaitent peuvent aussi placer des bacs pour les biodéchets, une sorte d’initiative collective qui évite aux habitants de se déplacer dans les centres de tri mis en place par les collectivités. Le tri des épluchures de fruits et légumes et autres déchets organiques peut aussi s’effectuer de manière individuelle, sur son balcon. Pas de panique pour ceux ne disposant pas de balcon, un lombricomposteur, à savoir un bac à compost agrémenté de vers de terre qui absorbent les déchets et les transforment en engrais, est une installation qui peut trouver sa place dans une cave par exemple. Le bokashi, ou composteur hermétique tout droit venu du Japon, de la taille d’une poubelle, est également une solution pratique qui ne prend pas de place et que l’on peut installer dans sa cuisine. Idéal pour les milieux urbains. Une poudre constituée de levures, bactéries... permet de décomposer les matières tassées dans un petit bac par un processus de fermentation.

Selon le ministère de la Transition écologique, « 1/3 du contenu de la poubelle résiduelle des Français sont des déchets alimentaires, alors que ces biodéchets peuvent être valorisés en biogaz utilisé localement pour le chauffage urbain, ou en compost pour les filières agricoles ». Soit plus de 80 kilos de déchets par habitant et par an, selon L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). En cas de non-respect du nouveau dispositif, le texte de loi ne prévoit pas d’amende. Cependant, un article du Code pénal (R632-2) précise que des sanctions sont applicables si l’on dépose des déchets, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l’autorité administrative compétente. Mais en pratique, il est difficile de surveiller chaque poubelle, donc les amendes ne risquent pas de pleuvoir sur les récalcitrants.