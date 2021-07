SCPI : un taux de distribution moyen qui grimpe à 4,43%

Quel taux de distribution pour les SCPI au deuxième semestre 2021 ? ( Crédits : 123 RF)

Selon France SCPI, au deuxième trimestre 2021, les SCPI renouent avec les niveaux de collecte d'avant-crise sanitaire et voient le taux de distribution moyen grimper à 4,43 %.

Un taux de distribution en hausse au deuxième trimestre 2021

Au deuxième trimestre 2021, le marché des SCPI affiche un taux de distribution (TDVM ou taux de distribution sur valeur de marché) en hausse à 4,43 % après 3,98 % au trimestre précédent. Cette évolution s'explique par la prudence des sociétés de gestion au premier trimestre qui les a poussées à servir un taux minimum afin de disposer d'une marge de manœuvre en fonction de l'évolution du contexte économique. Selon France SCPI, si la dynamique se confirme, le rendement moyen pour l'année 2021 pourrait s'approcher des 4,50 %.

Comme au premier trimestre, les disparités de taux selon les différentes typologies de SCPI restent importantes. Les SCPI spécialisées dans le Résidentiel et la Logistique font la course en tête avec des TDVM supérieurs a? 6 %. Arrivent ensuite les SCPI diversifiées avec 4,55% et les SCPI spécialisées dans la Santé, qui affichent pour la première fois depuis plusieurs trimestres un TDVM plus proche des 4,50 % que des 5 %. Avec des taux avoisinant les 4 %, les SCPI de Bureaux et de Commerces rassurent face au « tout-digital » et « tout- a?-distance » engendrés par le Covid-19. Assez logiquement, les SCPI spécialisées dans l'hôtellerie arrivent en queue de classement avec un rendement moyen de 1,53 %.

La collecte se rapproche des niveaux d'avant-crise

La collecte nette des SCPI de ce deuxième trimestre confirme la reprise en se rapprochant des niveaux d'avant crise avec 2 milliards d'euros. Sur ce premier semestre 2021, la collecte nette a atteint plus de 60 % de celle de 2020. La régularité et le niveau des revenus distribués malgré la crise sanitaire ont incité les Français à orienter leur épargne vers les SCPI.

Presque 40 % de la collecte nette est concentrée sur les SCPI de Bureaux (38 %).

Si les SCPI spécialisées représentent 31 % de la collecte nette, tous les secteurs n'en profitent pas de la même façon : les SCPI spécialisées dans l'Ho?tellerie affichent une collecte quasi nulle, tandis que les SCPI spécialisées dans la Santé représentent plus de 20% de la collecte nette de l'ensemble des SCPI. Le triptyque Résidentiel-Logistique-Santé concentre près d'un tiers de la collecte.

Enfin, Les SCPI diversifiées représentent 29 % de la collecte et les SCPI de Commerce seulement 2 %.