SCPI Sofiprime : une appréciation de 7,2% du prix de part en 2020

La SCPI Sofiprime de Sofidy est une SCPI à capital fixe qui investit principalement dans l'immobilier résidentiel « premium » dans le centre de la capitale. Des quartiers prestigieux comme les Champs-Elysées, l'Opéra, Le Marais sur la Rive Droite de la Seine, ainsi que le Quartier Latin ou l'onéreux 7ème arrondissement sur la Rive Gauche sont prioritairement ciblés, avec des valeurs métriques qui dépassent dans certains cas les 15.000 €/m2.

Créée il y a bientôt 5 ans, la SCPI Sofiprime a effectué jusqu'à présent un parcours sans faute, avec une capitalisation qui atteint désormais 24 millions €. Lancée en juin 2020, la dernière augmentation de capital d'un montant de 10 millions € (prime d'émission incluse) a d'ores et déjà été souscrite à hauteur de 58,4% (à fin décembre 2020).

Le patrimoine détenu par la SCPI s'est étoffé au cours de l'année 2020 avec 5 acquisitions négociées en novembre auprès de vendeurs particuliers pour un montant global de 3,3 millions € AEM (acte en main). Il s'agit de 5 appartements situés dans le même immeuble au 19 rue des Bluets dans le 11ème arrondissement parisien. C'est la première fois que la SCPI investit dans l'est de la capitale grâce à cette opportunité intéressante : on parle d'un immeuble en pierre de taille et brique récemment rénové, à proximité du cimetière du Père Lachaise, les acquisitions ont été négociées à un prix de 8.411 €/m2, soit une décote de 20% par rapport au marché. La société de gestion précise également dans le bulletin d'information de la SCPI Sofiprime du 4ème trimestre 2020 que le véhicule est « engagé dans le processus d'acquisition d'un petit immeuble de 5 étages avec ascenseur en pleine propriété, datant de 1700 environ, situé dans le 5ème arrondissement de Paris dans le quartier de la Sorbonne et comprenant un local commercial au rez-de-chaussée et trois logements. » D'autres opportunités sur le résidentiel parisien sont par ailleurs à l'étude.

Au global, la SCPI Sofiprime détient au 31/12/2020 21 actifs pour une valeur d'acquisition droits inclus d'environ 20,5 millions € (les premières acquisitions ont été effectuées fin 2016). Mais l'ensemble du patrimoine s'est considérablement apprécié depuis les différentes dates d'acquisition, la société de gestion estimant par exemple que les valeurs d'expertise progressent de 3,7% en 2020 à périmètre constant, et même «+ 4,4 % en intégrant la revalorisation des biens situés rue Saint-Antoine à Paris, acquis fin 2019 et non expertisés au 31 décembre 2019 ». Dans ce contexte, ce n'est pas réellement une surprise d'avoir pu constater une hausse du prix de souscription de +7,23% pour la nouvelle augmentation de capital démarrée en juin 2020 par rapport à celle qui s'était clôturée en juin 2019 (252€ par part au lieu de 235€). Si l'on ajoute la distribution dont ont profité les associés de la SCPI en 2020 (0,96€ par part, soit un TDVM -taux de distribution sur valeur de marché- de 0,38%, sensiblement équivalent à celui de 2019), la performance globale de Sofiprime atteint 7,61% l'année dernière, ce qui est tout à fait exceptionnel dans un contexte de récession économique marquée : le PIB français s'est contracté de 8,3% en 2020 et le CAC 40 a par exemple perdu 7,14% malgré le soutien apporté aux marchés financiers par les banques centrales.