SCPI Remake Live : une collecte nette annuelle qui dépasse 200 millions € au 30/09/2023

La société de gestion indépendante Remake Asset Management vient de publier son dernier bulletin trimestriel d’information faisant part de plusieurs excellentes nouvelles pour les associés de sa SCPI Remake Live : une collecte nette qui franchit la barre symbolique des 200 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l’année (dont 32,5 millions d'euros au T3 2023), la confirmation d’un objectif de performance distribuée comprise entre 7,25 et 7,75% pour 2023 et l’acquisition d’un immeuble situé au centre d’Edimbourg pour un montant de 35,8 millions d'euros, avec un rendement acte en main de 7,7%.

Plus de 200 millions d'euros de collecte en 2023

Après avoir collecté 76 millions d'euros au T1 2023, puis 98 millions d'euros au T2, ce sont 32,5 millions d'euros de capitaux frais qui ont été levés au T3 par la SCPI Remake Live , soit plus de 200 millions d'euros au global sur les 9 premiers mois de l’année. Ainsi, la SCPI atteint une capitalisation de 332 millions d'euros au 30 septembre 2023.

Son patrimoine immobilier s’élève à 269,7 millions d'euros , réparti sur 26 immeubles développant une surface supérieure à 108.000 m² ! Ces actifs sont occupés à 100% et localisés dans 5 pays différents :

France à 28,65 % ;

Espagne à 33,45 % ;

Irlande à 20,80 % ;

Royaume Uni à 12,66% ;

Pays-Bas à 4,44 %.

En termes sectoriels, la répartition est large et diversifiée :

bureaux (50,28 %) ;

commerces (20,66%) ;

logistique et locaux d’activité (15,01 %) ;

actifs de santé et d’éducation (11,32 %) ;

immobilier résidentiel (1,60 %) ;

actifs alternatifs (1,15 %).

Cette grande diversification du patrimoine et la forte visibilité sur les flux locatifs permet à la société de gestion de conforter son objectif de taux de distribution entre 7,25 et 7,75% (performances non garanties) pour la SCPI Remake Live en 2023.

Une première acquisition au Royaume-Uni pour 35,8 millions d'euros

Pour investir sa collecte, la SCPI Remake Live poursuit une stratégie opportuniste lui permettant de tirer profit des conditions actuelles de marché , particulièrement favorables aux acheteurs. La baisse encaissée par les marchés immobiliers tertiaires européens permet aujourd’hui à Remake Live de capturer des rendements immobiliers initiaux beaucoup plus élevés qu’auparavant, produisant un effet relutif sur le véhicule.

Avant de revenir sur le marché français en fin d’année avec « une acquisition significative » qui sera réalisée « sans compromis sur les fondamentaux immobiliers », la SCPI Remake Live vient d’annoncer l’acquisition d’un immeuble « prime » récent situé en plein centre d’Édimbourg (Écosse) pour un montant de 35,8 millions d'euros acte en main avec un rendement immobilier immédiat de 7,7% !

Édimbourg est la 2ème ville la plus riche par habitant du Royaume-Uni , après Londres. L’immeuble bénéficie d’excellents accès par les transports en commun et développe des surfaces de travail modulaires et fonctionnelles avec en prime une superbe vue sur les jardins de Princes Street, le château d'Édimbourg et la vieille ville.

Remake AM précise que l’Écosse et l’Irlande sont les deux pays européens où les taux de rendement immobiliers ont augmenté le plus rapidement en raison de l’endettement à taux variable des acteurs sur ces marchés . Par conséquent, ils constituent des terrains de chasse privilégiés pour le gérant : près de 60% des acquisitions des 9 premiers mois de l’année y ont été réalisées par Remake Live.

Livraison de la première acquisition de la poche sociale

Remake AM a pris livraison de sa résidence étudiante bordelaise pour la rentrée de septembre 2023, avec une partie des étudiants qui ont pu y être hébergés dès le mois d’août. Il s’agit du premier achat immobilier effectué dès 2022 dans la poche sociale de la SCPI Remake Live : 40 unités résidentielles étudiantes de 20 m2 dans « un quartier en pleine mutation, au cœur d’une vaste zone de requalification urbaine ».

L’ensemble immobilier a été développé dans une logique de zéro artificialisation nette des sols (ZAN).