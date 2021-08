SCPI Primovie (Primonial REIM) : un TDVM inchangé de 4,50% en 2020

La SCPI Primovie de Primonial REIM est spécialisée dans les actifs immobiliers de santé et d'éducation. Forte d'une capitalisation de 3,4 milliards € à fin 2020, elle a bénéficié l'année dernière d'une stabilité de sa distribution à 4,50% de TDVM (taux de distribution sur valeur de marché). Malgré la pandémie, la collecte de Primovie est restée très dynamique avec 428 millions € de capitaux nets de retraits levés en 2020 (contre 629 millions € en 2019).

L'immobilier de santé a été quasiment épargné par la crise économique qui s'est développée tout au long de l'année 2020 dans le sillage de l'épidémie de Covid-19. La SCPI Primovie, investie à plus de 68% sur cette typologie d'immobilier, a ainsi démontré sa résilience l'année dernière, avec un taux de recouvrement des loyers de 99% et un TDVM de 4,50%, inchangé par rapport aux années 2018 et 2019. Une partie marginale de la distribution de 2020 provient de plus-values réalisées sur cessions d'immeubles (0,20% soit moins de 5% du dividende distribué). Selon la société de gestion Primonial REIM, « le pilotage de la performance du fonds au jour le jour par les gérants ainsi que le travail effectué par les équipes d'asset management pour recouvrer les loyers ont fortement contribué à l'atteinte des objectifs de performance annuelle [que nous avions] fixés pour la SCPI Primovie. »

Au cours de l'année 2020, la SCPI Primovie a collecté 428 millions € de capitaux (nets de retraits), lui permettant d'investir à hauteur de 422 millions € dans des actifs situés en Europe, en particulier : au T1 2020 une clinique ophtalmologique localisée à Kiel, en Allemagne, pour 20,5 millions €, au T2 2020 l'ensemble immobilier « Urban Ivry » situé à Ivry sur Seine, au bord du périphérique parisien, qui accueillera fin 2022 une résidence service seniors de 111 logements, une résidence mixte (étudiante et tourisme affaires) de 362 logements, une résidence tourisme-affaires de 99 logements et un hôtel de 175 chambres qui sera exploité par B&B Hôtels, ainsi que plusieurs résidences services seniors situées en France et en Allemagne (Montargis, Angers, Savigny, Eisenbach, Apolda...) au T3 et T4 2020. Au 31 décembre 2020, le patrimoine de la SCPI Primovie est constitué de 215 actifs directs et indirects, dont 30,4% sont situés hors de France en zone euro. Le TOF (taux d'occupation financier) de la SCPI atteint 93,2% au 31/12/2020.

La société de gestion rappelle dans son bulletin d'information du 4ème trimestre 2020 que « la SCPI Primovie s'inscrit pleinement dans la démarche de responsabilité de Primonial REIM. Investie dès l'origine dans l'immobilier de la santé et de l'éducation, des secteurs socialement utiles, la SCPI Primovie est devenue en 2020, un fonds de soutien et de mécénat au profit de l'hôpital Necker-Enfants malades. Chaque souscription de nouvelles parts de Primovie permet ainsi à la société de gestion de faire un don à l'hôpital. Primonial REIM fait également de l'amélioration des performances environnementales du parc immobilier une priorité et met en œuvre les meilleures pratiques ESG (Environnement Social Gouvernance) pour valoriser la qualité des actifs dans le temps. »