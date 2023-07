SCPI PF Grand Paris (Perial AM) : hausse de la distribution au 1er trimestre 2023

Dans le dernier bulletin d’information trimestriel de sa SCPI PF Grand Paris, Perial AM analyse « le nouveau paradigme immobilier » amorcé en fin d’année dernière, qui se confirme au premier trimestre : un niveau de taux d’intérêt autour de 3% (+300 pb en un an) qui entraîne une décompression des rendements immobiliers, un certain attentisme des investisseurs qui doivent prendre leurs marques par rapport aux nouvelles valorisations et une mutation profonde des besoins des utilisateurs de surfaces tertiaires qui s’est accélérée à l’occasion de la crise du Covid-19.

Dans ce contexte évolutif, la SCPI PF Grand Paris profite de son positionnement pour maintenir une belle dynamique locative avec à la clé, une hausse de sa distribution. Elle se voit récompensée par un Trophée d’Or dans la catégorie des SCPI de bureaux, tout en conservant le label ISR pour trois années supplémentaires.

Dynamique locative au 1er trimestre

C’est l’avantage d’avoir plus de 55 ans d’expérience dans la gestion de SCPI : les défis actuels, pour les investisseurs et les gestionnaires immobiliers, n’effraient pas Perial AM qui a historiquement connu un grand nombre de cycles immobiliers plus ou moins porteurs .

Le positionnement de la SCPI PF Grand Paris sur une zone économique très dynamique est un gage de résilience locative pour son patrimoine . Perial AM ajoute également à cette assise structurelle une innovation intéressante sur le plan de la gestion locative : son offre Factories by Perial AM & Regus, qui propose des espaces de coworking dans les immeubles détenus par les SCPI qu’elle gère, en particulier PF Grand Paris.

L’idée est d’ optimiser les taux d’occupation des actifs en chassant la vacance locative qui peut survenir entre deux locataires pérennes . C’est à la fois un outil permettant d’augmenter les revenus perçus par la SCPI et une autre façon de coller au mieux aux demandes des utilisateurs qui sont de plus en plus tentés par ce type de location. Perial AM a confié à IWG , leader mondial de l’hybridation du travail, la gestion de ces espaces .

La qualité du patrimoine détenu et l’optimisation locative innovante appliquée permettent à la SCPI PF Grand Paris d’ afficher un taux d’occupation financier (TOF) de 92,8% au 1er trimestre 2023 , en hausse de 2,6 points sur les 12 derniers mois. La bonne tenue des revenus locatifs perçus se traduisent par une hausse de la distribution : 5 euros par part sont versés aux associés de PF Grand Paris au 1er trimestre 2023, contre 4,60 euros au T1 2022, soit une progression de 8,7% en un an .

Une double récompense pour PF Grand Paris en 2023

En début d’année, la SCPI PF Grand Paris a reçu une double récompense au regard de ses performances financières et extra-financières :

le Trophée d’Or 2023 dans la catégorie des meilleures SCPI de bureaux décerné par le magazine Le Revenu ;

le renouvellement de sa labellisation ISR.

« Notre engagement extra-financier est matérialisé par un travail quotidien visant à améliorer la qualité du patrimoine de PF Grand Paris en mettant l'accent sur la biodiversité de nos immeubles », résume la société de gestion dans son dernier bulletin trimestriel d’information.

Stratégie de recentrage du patrimoine sur le « Grand Paris »

Dans le prolongement de l’année 2022, au cours de laquelle 51 millions d'euros de cessions avaient été finalisées et générant une plus-value immobilière nette de 11,5 millions d'euros, la SCPI PF Grand Paris poursuit sa stratégie de recentrage du patrimoine détenu au 1er trimestre 2023 en cédant deux actifs « non stratégiques » en régions pour 2 millions d'euros .

Ainsi, Perial AM déroule de façon disciplinée son programme de concentration sur le Grand Paris, générant au passage une plus-value de cession potentiellement distribuable aux associés. Le stock de plus-values réalisées était de 12,3 millions d'euros à fin 2022 , ce qui correspond à plus de 3 mois de distribution de la SCPI. Une partie de ce montant doit être reversé aux associés dès 2023, sous réserve de l’approbation obtenue en assemblée générale.

Retrouvez cet article sur Primaliance.com