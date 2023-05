SCPI Le Patrimoine Foncier (Aestiam) : un dividende en hausse de 20% en 2022

La SCPI Le Patrimoine Foncier de la société de gestion Aestiam aura terminé l’année 2022 avec un retour de la distribution à un niveau que l’on n’avait plus observé depuis 2014. Avec un dernier acompte trimestriel de 21,99€, le dividende 2022 s’établit à 78,99€, soit une progression de 20% par rapport à 2021 et de plus de 38% par rapport au point bas atteint en 2018 et 2019 (57€ par part). Le taux de distribution 2022 du Patrimoine Foncier atteint ainsi 6,58%, un niveau parmi les plus élevés du marché.

Un dividende 2022 proche du haut de la fourchette prévisionnelle

Les associés de la SCPI à capital fixe Le Patrimoine Foncier ont de quoi être satisfaits en ce début d’année 2023 : la société de gestion Aestiam a en effet parachevé brillamment le rétablissement de sa SCPI historique (créée en 1968 !), avec un dividende final qui s’affiche dans le haut de la fourchette prévisionnelle [72€-80€] annoncée au 3ème trimestre 2022. A 78,99€, la distribution 2022 est en hausse de 20% par rapport à celle de 2021 . On retrouve presque le niveau de dividende de 2014 (80€), avec un prix moyen de la part qui est également assez similaire à ce qu’il était il y a une dizaine d’années.

Le taux de distribution de cette SCPI s’établit ainsi à 6,58% en 2022 . Contribuant à expliquer ce rendement parmi les plus élevés du marché, les derniers échanges de l’année 2022 sur le marché secondaire montrent une décote significative du prix de part par rapport à la valeur du patrimoine, de l’ordre de 25%. Sur longue période, la SCPI Le Patrimoine Foncier fait partie des véhicules immobiliers les plus performants du marché avec un TRI 20 ans de 12,13% et un TRI 35 ans de 14,70% (à fin 2022).

Un taux d’occupation financier supérieur à 97%

Pour Aestiam, « ces résultats sont issus d’une dynamique vertueuse , marquée par l’aboutissement cette année d’un cycle de travaux de restructuration importants et qui ont touché les trois principaux immeubles du patrimoine ». Ainsi, le dernier de ces 3 actifs a été livré au 1er trimestre 2022. Il s’agit d’un établissement d’enseignement supérieur situé avenue Claude Vellefaux, dans le 10ème arrondissement de Paris. Cet immeuble est loué pour une durée de 12 ans fermes à l’INSEEC , une école de commerce. Par ailleurs, la société de gestion a été très active pour relouer les locaux vacants et arbitrer les actifs non stratégiques. Un actif de bureaux obsolète situé à Blagnac a ainsi été cédé au 3ème trimestre 2022 pour 0,9 million €.

La SCPI Le Patrimoine Foncier finit l’année 2022 avec un TOF (taux d’occupation financier) au plus haut à 97,8% , contre 95,78% de TOF moyen en 2021. De quoi aborder sereinement l’année 2023.