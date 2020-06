SCPI Epargne Pierre : une collecte en progression au 1er trimestre et une distribution stable

La SCPI Epargne Pierre de Atland Voisin, avec une capitalisation qui atteint désormais 1,14 milliard €, fait partie des poids lourds du marché de la pierre papier. A ce niveau d'encours, rares sont les véhicules à dépasser 5% de rendement en 2019; Epargne Pierre pulvérise ce seuil avec un taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) de 5,85% l'année dernière! Et le 1er trimestre 2020 confirme une stabilité de l'acompte distribué par rapport à T1 2019, sur un rythme annuel de 5,26%, même si bien sûr le second trimestre « risque de s'inscrire en baisse compte tenu de la situation ».

Les épargnants ne s'y sont pas trompés, ayant massivement souscrit au 1er trimestre sur cette SCPI patrimoniale investie majoritairement en immobilier tertiaire régional. Au cours de cette période, pas moins de 138 millions € ont été collectés, nets de retraits, c'est quasiment le même rythme de collecte qu'en 2019 (481 millions de collecte nette sur l'année dernière, un chiffre parmi les plus élevés du marché). La période est certes compliquée pour l'ensemble de l'économie, et pour les acteurs de l'immobilier tertiaire en particulier qui doivent redoubler d'efforts dans l'accompagnement de leurs locataires, mais la société de gestion Atland Voisin affiche sa confiance dans la solidité des fondamentaux de la SCPI Epargne Pierre : « Epargne Pierre devrait être en mesure d'amortir en partie ce choc et d'afficher, en 2020 encore, un rendement annuel supérieur au rendement moyen des SCPI ».

Sur le front locatif, Atland Voisin souligne à juste titre que les choses se passent plutôt bien en termes de recouvrement de loyers : « le taux de recouvrement des loyers du 2ème trimestre au 27/04/2020 est de 45,80%. À titre de comparaison, le taux de recouvrement du 1er trimestre au 27 janvier 2020 était de 54%. Les difficultés de recouvrement portant essentiellement sur les commerces non alimentaires frappés par la fermeture. Des discussions sont engagées au cas par cas pour chaque commerce en fonction de leur situation afin de trouver des solutions équilibrées. »

En termes d'investissements, le 1er trimestre aura été particulièrement dynamique pour Epargne Pierre, avec 82 millions € investis sur 6 actifs situés dans 5 villes différentes, dont 59 millions € sur un ensemble immobilier de bureaux de 31.000 m2 à Lille. Au second trimestre, le rythme des acquisitions va encore s'accélérer avec au moins 155 millions € d'investissements annoncés sur avril-mai, en plein confinement.

Pour conforter ces éléments rassurants pour les associés de la SCPI Epargne Pierre, la société de gestion rappelle que les atouts de cette SCPI sont importants pour traverser cette période dans de bonnes conditions : « si les performances passées ne sauraient préjuger des performances futures, en particulier en ce moment, Epargne Pierre conserve pour elle plusieurs forces : une capitalisation élevée, une forte mutualisation, un endettement très faible et une capacité d'investissement importante. »