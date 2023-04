SCPI Epargne Pierre (Atland Voisin) : un dividende 2022 inchangé par rapport à 2021

A l’issue d’une année 2022 qui a marqué un record de collecte pour la SCPI Epargne Pierre d’Atland Voisin à plus de 500 millions €, le dividende annuel versé aux associés du véhicule s’affiche à un niveau identique à celui de 2021, correspondant à un taux de distribution de 5,28%, bien au-dessus de la moyenne du marché (4,53% selon l’ASPIM). La capitalisation d’Epargne Pierre a largement franchi le seuil symbolique des 2 milliards € au cours de l’année dernière, devenant un des fonds immobiliers de référence dans sa catégorie et bénéficiant de surcroit de la labellisation ISR.

Une distribution 2022 en ligne avec les objectifs et stable par rapport à 2021

« La distribution annuelle s’établit à 10,98€ par part, en ligne avec les objectifs annoncés, et stable par rapport à 2021 », résume la société de gestion Atland Voisin dans le dernier bulletin trimestriel d’information de la SCPI Epargne Pierre , précisant également que « ce revenu est atteint, cette année encore, sans ponction sur les réserves ni distribution de plus-values ». Ce dernier point est important car de nombreuses SCPI tentent en effet de redorer leur blason en boostant la distribution aux associés avec ce type de complément de distribution non récurrent, ce qui fausse parfois la comparaison avec d’autres véhicules. Avec un taux de distribution 2022 de 5,28%, exclusivement issu de la rentabilité locative courante du fonds, le résultat est donc d’excellente facture pour la SCPI Epargne Pierre , surtout pour un véhicule dont la capitalisation atteint presque 2,3 milliards € (au 31/12/2022).

Une collecte record en 2022 et un parc immobilier qualitatif bénéficiant d’un taux d’occupation élevé

Malgré un contexte macro-économique et financier très chahuté en 2022, la SCPI Epargne Pierre a réussi à enregistrer un niveau de collecte record, à l’image du marché des SCPI qui a franchi pour la première fois la barre des 10 milliards € de collecte nette l’année dernière. Epargne Pierre a pour sa part levé 514 millions € de nouveaux capitaux en 2022, un chiffre supérieur de 32% à celui de 2021. En réponse à ce niveau de collecte spectaculaire, Epargne Pierre a réalisé 530 millions € d’investissements en 2022, dont plus de 165 millions € sur le seul 4ème trimestre. Au global, 125 actifs ont rejoint le portefeuille au cours de l’année, pour un montant moyen unitaire d’environ 4 millions €. Au 31/12/2022, le patrimoine immobilier de la SCPI Epargne Pierre est composé de 384 immeubles sur lesquels courent 950 baux (322 baux de plus qu’à fin 2021), avec donc une mutualisation du risque locatif qui s’est fortement accrue en 12 mois . Atland Voisin précise que 72% des loyers de la SCPI sont versés par des grandes entreprises. En termes sectoriels, les acquisitions de 2022 ont concerné l’ensemble des segments immobiliers, avec la part belle faite aux commerces (50%, majoritairement des retail parks ), 20% dédiés aux actifs logistiques et près de 30% aux immeubles de bureaux régionaux . La société de gestion estime que les marchés de bureaux en régions sont particulièrement résilients et attractifs par rapport à ce qui peut être constaté en région parisienne où la réalité est plus contrastée. Le TOF (taux d’occupation financier) d’Epargne Pierre parle pour lui-même, avec un chiffre élevé à fin 2022 (95,86%), en hausse de presque un point par rapport à fin 2020. La durée moyenne des baux atteint presque 5 ans sur l’ensemble du portefeuille de la SCPI, en hausse depuis un an grâce aux acquisitions de 2022, ce qui donne une bonne visibilité aux flux locatifs prévisionnels. Comme pour d’autres fonds immobiliers, Atland Voisin pense que la situation actuelle du marché immobilier sera source d’opportunités pour Epargne Pierre en 2023, avec un « repricing » des actifs favorable aux acquéreurs et une moindre concurrence des acteurs faisant appel au crédit pour leurs opérations.